Carolina Castro: “Si Argentina no logra generar más trabajo no hay manera de bajar la pobreza”

La candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Carolina Castro (42) visitó la ciudad de Lincoln junto a dos candidatos de la cuarta sección, Rocio Giaccone de Junín y Ariel Franetovich de Chivilcoy, en el marco de una serie de recorridas por las localidades. Castro brindó una entrevista a Democracia, en la que se refirió al motivo de su desembarco en la política, su preocupación por la desigualdad social y la pobreza, entre otros temas. “Sueño con un proceso político que ponga de pie al país”, afirmó.

Carolina Castro proviene de una familia industrial, es empresaria, desarrollista y politóloga. En la actualidad, integra el comité ejecutivo de la Unión Industrial Argentina, AFAC (Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes) y UIA de Almirante Brown. Desde el año 2012, integra la delegación empleadora argentina en la Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre 2016 y 2017, fue subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa en el Ministerio de Producción y presidenta de Diálogo UIA Joven. Además, presidió el departamento de legislación en la Unión Industrial Argentina y fue Executive Sherpa del Business 20, encuentro anual de intercambio que reúne a empresarios de los países del G20 y naciones invitadas con el objetivo de definir recomendaciones de políticas públicas. Es la primera vez que desembarca en política y lo hace de la mano del candidato a diputado nacional, Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires.

-Sos la primera mujer en ocupar un cargo en la mesa de conducción de la Unión Industrial Argentina, ¿cómo fue tu experiencia?

-Arranqué dentro de la gremial empresaria como jóven hace más de una década, fui parte del grupo de la UIA jóven, luego secretaria y presidenta de ese espacio; hace cuatro años fui la primera mujer en integrar el comité ejecutivo de la UIA en sus 130 años de historia que es el cargo que ocupo ahora, ese es el inicio de mi recorrida; mi militancia industrial desarrollista empezó de la mano de la actividad gremial”.

-Como mujer, ¿te costó llegar a esos puestos de mando?

-Si, cuesta llegar a esos puestos. El machismo pone las tintas en el otro género y no está bueno eso, todos vivimos en un sistema de valores que es patriarcal; después hay varones que se dan cuenta de esto e intentan cambiarlo y también mujeres que luchan, pero tenés algunas que no lo hacen porque no son plenamente conscientes que vivimos en un sistema de valores como tal. Tengo que reconocer que en mi desarrollo dentro de la Unión Industrial Argentina hubo un varón en particular, Miguel Acevedo -ex presidente de la UIA- él es quien dijo, no quiero volver a tener un mandato como presidente y que no haya en mi mesa de conducción una mujer. De las distintas personas que estaban participando, yo tenía toda mi trayectoria hecha. Las mujeres a veces tenemos toda la meritocracia y todas las capacidades pero, nos cuesta que nos den oportunidades cuando el lugar está manejado por varones, no porque seamos mujeres, sino porque hay poca voluntad de ceder esos espacios.

-¿Te preocupa la desigualdad social?

-Si, absolutamente. Es la razón por la cual milito en el desarrollismo, admiro a las sociedades desarrolladas, me parece que a eso tenemos que apuntar. Cómo hacemos para que Argentina sea una sociedad menos desigual, hace cuarenta años era mejor que lo que es hoy, Argentina siempre fue un país que no tuvo desigualdades tan marcadas como tenía el resto de Latinoamérica y a mi lo que me preocupa, desde la vuelta a la democracia a esta parte, a pesar de que logramos un hecho histórico fundamental de nuestra vida como es estar en un sistema democrático, sostenerlo en el tiempo y valorarlo; no hemos logrado hacer lo que Alfonsín manifestó, la realidad es que hoy somos una sociedad mucho más desigual de la que éramos y creo que la única salida para eso es hacer lo que hicieron los países desarrollados, tener capacidad productiva, tecnológica de innovación y exportaciones que permita desarrollar a la población.

-¿Crees que con esa metodología se puede sacar a las personas de la pobreza?

-Es la única manera de sacar a la gente de la pobreza, si la Argentina no logra generar más cantidad de empresas y no logra crear más trabajo privado, no hay manera de bajar el número de la pobreza. La única manera es el desarrollo productivo de un país. Florencio Randazzo me llamó y lo elegí porque creía que era importante que en el congreso, la voz de los que hacen la producción en Argentina esté representada y él al igual que yo, creen que eso no pasa hoy en el congreso nacional. La agenda del congreso, muchas veces, está totalmente disociada de aquel que produce en la Argentina y por eso, Vamos con vos tiene en segundo término a una candidata que viene del mundo pyme industrial para defender esas ideas.

-No provenis de la política, ¿por qué tu desembarco en ella?

-No vengo de la política pero decidí estudiar ciencias políticas, eso demuestra de alguna manera que ya desde muy jóven me interesaban los procesos políticos y estoy convencida que la única manera de transformar la realidad es a través de la política; desde los quince años que la política me interesa, pero no había sentido la necesidad de militar partidariamente porque encontré en mi desarrollismo y en la idea de intentar articular lo público y lo privado desde la gremial empresaria, la cual es un buen lugar desde donde aportar. Que hoy un espacio como el de Somos con vos me dé la oportunidad de ser la voz de todos esos intereses, en el mejor sentido de la palabra, del sector productivo en Argentina son a favor de la población.

-¿Notás cierta apatía en la gente por la política y por los políticos?

-Si, es lógico que esté la apatía y la falta de ganas de ir el catorce de noviembre a votar; también con la falta de ganas que se demostró en las PASO con la baja participación y lo entiendo, porque hasta hace algunos meses yo era parte de la ciudadanía, de hecho lo sigo siendo, ahora con un rol político por primera vez en una campaña electoral. Te da desgano porque la política no logra resolver los problemas a la gente; estoy convencida de que con mejor gestión podemos hacer de este país algo mucho mejor. Es lógico que haya una apatía pero, todo aquel que nos lee o que nos escucha que vaya a votar, que se preocupen; no tengamos miedo, ni la necesidad de hacer un voto bronca porque es un voto inútil. Anda y fijate cuales son los candidatos y qué propuestas tienen, dale la oportunidad a la gente nueva; este espacio político tiene gente nueva y hay un montón de otros candidatos que se presentan por primera vez, vayan a votar y aprovechen el poder de su voto y ojalá nos puedan acompañar.

-¿Cómo ves la economía de Argentina en la actualidad?

-En el espacio Vamos con vos queremos llevar al congreso una discusión que creemos que es necesaria, para resolver el problema de la inflación tenemos que atacar dos cuestiones al mismo tiempo, tenemos que hacer una ley de estabilidad acordada en el congreso que contemple el aspecto cambiario, monetario y fiscal para darle previsibilidad a la economía y que a partir de esa ley, se pueda llamar a los sectores empresariales y trabajadores para un verdadero acuerdo de precios y salarios pero, con un marco de estabilidad que obviamente requiere de un consenso y un diálogo de las fuerzas políticas.

-¿Crees que es posible ese consenso?

-La verdad que hoy es muy difícil, pero nosotros siempre vamos a abonar al diálogo, ese va a ser nuestro rol en el congreso; no somos funcionales a ningún espacio político, vamos a ser funcionales a resolver los problemas de la gente y si para resolver los problemas me tengo que sentar a hablar con otra fuerza política lo tengo que poder hacer, parte del problema de la grieta es que buscan anularse mutuamente y no hay construcción de país posible en esa anulación que tienen, en ese énfasis por construir mayoría para sobrepasar a la otra fuerza política; tenemos que aprender de los parlamentarismos y empezar a ver de qué manera dialogamos desde un lugar más honesto.

-¿Qué soñás para el futuro de la Argentina?

-Sueño con un proceso político que ponga en pie al país a partir de los activos que tiene. Argentina es un territorio desaprovechado, somos el tercer entramado productivo de Latinoamérica, tenemos un campo que es capaz de producir para alimentar con proteínas a cuatrocientos millones de personas, tenemos tecnología e innovación, capacidad emprendedora y somos vanguardia en la región en muchos aspectos.