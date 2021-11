Toda la cobertura de Democracia en la Expo Queso

Culminó ayer la 5° edición de la Expo Queso 2021 que se realizó durante el fin de semana en el Centro Municipal de Exposiciones en la ciudad de Lincoln. Diario Democracia estuvo presente en la muestra y transmitió en vivo las entrevistas a distintos productores dentro del predio “La Estación”, donde hubo gran cantidad de emprendedores de toda la Región que expusieron sus fabricaciones al público presente.

En la entrada, en el plato principal o en el postre. Los amantes del queso pudieron complacer su paladar este fin de semana en la 5° edición de Expo Queso, donde no faltaron los colores, los sabores y la gran variedad de propuestas para degustar los quesos más aplaudidos de la Región.

Queso Brie, bocconcino, burrata, camembert, cheddar, cremoso, criollo, cuartirolo, feta, fontina, gouda, halloumi, Lincoln, mozzarella, pategrás, port salut, provoleta, pulpeta, queso crema, queso de campo, raclette, reggianito, reggio, romanito, saborizado, sardo, trenza, tybo, entre otras tantas variedades de productos que los productores locales presentaron al público.

El sábado se realizó la ceremonia de apertura oficial de Expo Queso en "La Estación", donde estuvo presente el intendente Salvador Serenal y miembros de su gabinete, entre otros. “Es un orgullo para nosotros”, manifestó.

En la feria estuvo la cocinera Ximena Sáenz, quien dijo que era la cuarta vez que estaba en el evento, “una expo que quiero mucho”. “Es un trabajo que no tiene feriados. Los productores de queso, trabajan con mucha constancia y rigor y me parece hermoso que tengan un escenario para desplegarse”, apuntó. “Siempre vengo con la ilusión de encontrar productos nuevos. Me parece muy lindo que se comunique todo el trabajo que hay detrás de cada producto”, señaló.

Los productores

Silvio es un productor de la localidad de Los Toldos que, junto a su mujer, crearon una fábrica de quesos de cabra de excelente calidad llamada "Corral de las cabras". En una entrevista con Democracia contó los detalles del proceso que lleva hacer un producto como este.

“Lácteos Sarobe” es una empresa que está presente en Lincoln desde 2005. Alejandro Sarobe contó a Democracia como comenzaron a crear quesos de calidad y se animaron a producir helados, yogures y cremas, entre otros productos.

Mónica comenzó a hacer chocolates por hobbie y hace once años que es una de las pymes más destacadas de Lincoln en la producción de chocolates. En esta ocasión presentó trufas de chocolate con queso brie.

Solange, de lácteos "Las Ilusiones", contó que producen quesos de pastas blandas, duras y semiduras en Martínez de Hoz y hace unos años que vienen a la Expo Queso que siempre les permitió mostrar sus productos. “Es una oportunidad muy linda después de tanto tiempo sin poder salir” afirmó.

Otra de las expositoras, Giuliana Isidoro, de la pyme Sans Gluten, explicó que hacen elaboraciones propias de panes, pastas, panificados y facturas, y a su vez tienen un almacén libre de gluten, además de quesos. También contó que las harinas que usan son de legumbres, arroz y féculas de mandioca y almidón de maíz.

Lorena es pastelera y con la pandemia se quedó sin trabajo, vio una oportunidad que la llevó a reinventarse y creó un emprendimiento de alfajores con el nombre de Lincoln. Democracia visitó su stand y contó cómo fue su primera experiencia en Expo Queso 2021.

El productor de chacinados, Maximiliano Sosa contó a Democracia cómo comenzó a producir salames, chorizos colorados y panceta de excelente calidad. Era la primera vez que se presentaba en la Expo Queso.

Mauricio es gerente de planta de la empresa Arsa. La misma está ubicada en Arenaza, una pequeña localidad del partido de Lincoln.

La empresa “Santa Mapía” de la ciudad de Los Toldos estuvo presente en la Expo Queso y Juan Ignacio su encargado contó cómo es la experiencia Expo Queso.

Los vinos son una parte fundamental a la hora de disfrutar una rica picada o una degustación con quesos, es por ellos que, la Expo brinda un seleccionado de vinos para acompañar esa picada con amigos que no puede faltar. Juan nos cuentó su experiencia y nos da recomendaciones para elegir un buen vino.

Fabiana, de lácteos “Tellechea” contó que es una empresa de Lincoln que hace más de treinta años produce leche y sus derivados con la materia prima producida en su establecimiento.