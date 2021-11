Culminó la quinta edición de la Expo Queso que se desarrolló en Lincoln

Culminó ayer la quinta edición de la Expo Queso 2021, que se llevó a cabo el fin de semana en el Centro Municipal de Exposiciones “La Estación”, de la localidad de Lincoln, donde hubo gran cantidad de productores de la Región que expusieron sus fabricaciones al público que se hizo presente.

El intendente Salvador Serenal se refirió a este evento significativo para los linqueños, cuya entrada es libre y gratuita. “Es un orgullo para nosotros”, dijo.

“Sabíamos que todos nos conocían por el carnaval. Desde el inicio de nuestra gestión empezamos a trabajar con productores para poder llevar adelante esto que va creciendo año tras año. Este es el fruto de ese trabajo. Hubo acuerdo con universidades, con organismos nacionales y provinciales para trabajar en conjunto, a través de la educación, la ciencia, la tecnología, los productores y el estado presente”, manifestó.

“Una oportunidad muy linda”

Una de las expositoras, Giuliana Isidoro, de Sans Gluten, explicó que “Hacemos elaboraciones propias de panes, pastas, panificados y facturas, y a su vez tenemos un almacén libre de gluten, además de quesos. Las harinas que usamos son de legumbres, arroz y féculas de mandioca y almidón de maíz”.

Por su parte, Solange, de Lácteos Las Ilusiones expresó: “Somos una empresa elaboradora de quesos de pastas blandas, duras y semiduras del partido de Lincoln, (Martínez de Hoz). Hace unos años que venimos a la Expo que siempre nos permitió mostrarnos. Es una oportunidad muy linda después de tanto tiempo sin poder salir”.

“Para encontrar productos nuevos”

En la Expo Queso estuvo la cocinera Ximena Sáenz, quien dijo que era la cuarta vez que estaba en el evento, “una expo feria que quiero mucho”. “Es un trabajo que no tiene feriados. Los productores de queso, trabajan con mucha constancia y rigor y me parece hermoso que tengan un escenario para desplegarse”, apuntó.

“Siempre vengo con la ilusión de encontrar productos nuevos. Me parece muy lindo que se comunique todo el trabajo que hay atrás de cada producto”, señaló.