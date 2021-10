Este domingo, música en vivo en la quinta edición de la Expo Queso

En el tercer día de la Expo Queso 2021, se espera con gran expectativa la Cocina en vivo con Mauricio Couly; la charla sobre la experiencia, servicio y conservación de quesos, por Gerardo Padilla, de Quesarte; la cocina en vivo de Pablo Remaggi y Esteban Elliker, la Gurú del Microondas y la degustación, con Mauricio Couly y Garage.

En el orden musical se presentará Trío Beloso, Di Bartolo y Gambogi, y el Quinteto Cler, en el Centro Municipal de Exposiciones “La Estación” de Lincoln .

La Expo Queso 2021 comenzó el viernes último con charlas virtuales y continuará hasta hoy.

Hay quesos de los mejores productores Las Ilusiones Don Nicola, Lacteos Sarobe; Lacteos Tellechea, entre otros en el Centro Municipal de Exposiciones “La Estación” de Lincoln, provincia de Buenos Aires.

La entrada es libre y gratuita.

“Es un orgullo”

El intendente Salvador Serenal se refirió a la realización de la quinta edición de la Expo Queso 2021, un evento significativo para los linqueños, “es un orgullo para nosotros”, dijo.

“Sabíamos que a todos nos conocían por el carnaval. Desde el inicio de nuestra gestión empezamos a trabajar con productores para poder llevar adelante esto que va creciendo año tras año. Este es el fruto de ese trabajo. Hubo acuerdo con universidades, con organismos nacionales y provinciales para trabajar en conjunto, a través de la educación, la ciencia, la tecnología, los productores y el estado presente”, manifestó.

Finalmente el jefe comunal invitó no solo a los linqueños, a los que son parte de la Expo Queso, también al país.

“Para encontrar productos nuevos”

En la Expo Queso estuvo ayer la cocinera Ximena Sáenz, quien dijo que era la cuarta vez que estaba en el evento, “una expo feria que quiero mucho”. “Es un trabajo que no tiene feriados. Los productores de queso, trabajan con mucha constancia y rigor y me parece hermoso que tengan un escenario para desplegarse”, apuntó.

“Siempre vengo con la ilusión de encontrar productos nuevos. Me parece muy lindo que se comunique todo el trabajo que hay atrás de cada producto”, señaló.

Música Virtual

El viernes último hubo capacitaciones y charlas virtuales en la Expo Queso 2021: Capacitación de quesos para Comercializadores, Productores y Gastronómicos - de la mano de Betty Coste de Quesarte Argentina; también de innovación en alimentos regionales, de la mano de Desarrollo Productivo de Patagonia. Por la tarde, charla de ETA en quesos no pasteurizados - de la mano de Mariana Koppmann.