Se realizó el torneo de hockey “mamis” en club Rivadavia de Lincoln

El torneo que agrupa a jugadoras de hockey de todas las edades, se realizó ayer en la nueva cancha de césped sintético del club Rivadavia de Lincoln, mediante una jornada de calor, donde los equipos de las localidades de la región pudieron demostrar su alto rendimiento en el verde sintético.

En el mismo, participaron alrededor de 150 deportistas que tenían como condición fundamental, tener más de veinticinco años y no estar inscriptas en la liga de hockey, es decir, no ser profesionales.

La entrenadora de hockey de la categoría “mamis” del club Rivadavia, Erica Tujague contó a Democracia de que se trata la competencia: “es un torneo de mamis que siempre tenemos el agrado de participar en otras ciudades, un torneo que se realiza en el día; esta vez hicimos dos zonas, donde jugaron todos contra todos y salen dos ganadores, uno de cada zona; estamos contentas porque siempre nos toca viajar y jugar de visitante y esta es la primera vez que estamos estrenando la cancha de local”.

En cuanto a las localidades que participaron del torneo Erica contó: “están participando, un equipo de Alberdi; tres de 9 de julio; tres de Lincoln y dos equipos de Junín” en la misma línea explicó el objetivo del torneo: “si bien ellas participan de un torneo con un ganador y además, siempre buscamos el esfuerzo, el mejorar dia a dia y ver en qué nos equivocamos para seguir entrenando; en la categoría de mamis, si bien hay un ganador por zona, es bastante recreativo porque venimos a divertirnos”.

“En el torneo participan mujeres de todas las edades, porque en el reglamento que hicimos, deben ser mujeres a partir de veinticinco años y que no están para competir en primera, entonces se incorporan a esta categoría 'mamis'. Otra de las condiciones que pusimos es que no estén fichadas en el torneo de liga, no pueden ser profesionales para jugar acá” y aniticipó, “la idea es armar otro torneo en noviembre”, finalizó Erica.