Patricio Mai, la voz que deslumbró a todo un país

Patricio Mai nació y cursó sus estudios en la ciudad de Lincoln en la provincia de Buenos Aires. Desde los diez años estudió música en el conservatorio de su localidad y a los dieciocho, cuando terminó la secundaria, se mudó a la ciudad de La Plata a estudiar la carrera de arquitectura, “tenía muchos amigos y compañeros de la escuela que se vinieron para La Plata; en un principio estaba en duda si estudiar música; aunque era mi pasión desde siempre pero, los mandatos empiezan a dar vueltas en la cabeza; hice un año y medio de arquitectura y me di cuenta que no era por ahí; en el segundo año falleció mi abuelo y fue un golpe bastante duro para mí, dejé la carrera y al año siguiente me volví a La Plata pero comencé la carrera de música en la Facultad de Bellas Artes” relató.

El músico de Lincoln Patricio Mai contó a Democracia, cómo fueron sus comienzos en la música, el primer piano que le regaló su abuelo, su paso por "La Voz Argetina", el show más visto del país, el concierto en el estadio Movistar Arena y cómo será su futuro musical en los próximos meses, entre otros temas.

-¿Cuándo te empezó a gustar la música?

-Tengo el recuerdo de cuando vi a un pianista tocar en la tele y me quedé mirándolo, ese fue el momento donde yo dije quiero hacerlo, quiero tocar eso y no sabía ni cómo se llamaba. Cuando pasa mi viejo, yo tendría ocho o nueve años, me preguntó qué estaba haciendo y le dije que quería tocar el piano. Empezó a averiguar a que edad se podía entrar al conservatorio para estudiar música y le dijeron que recién a los once años, entonces espere dos años más y empecé.

-¿Cómo llega el primer piano a vos?

-A los doce o trece años, cuando el profesor me dijo que lo mejor sería que me compre, aunque sea un teclado, porque en ese momento no tenía, entonces debía ir al conservatorio y tratar de que haya un piano libre en algún salón para poder ponerme a practicar, pero siempre había alguien, si no había una clase, había alguien que estaba ensayando. Era plena crisis del 2001 donde todo estaba bastante mal, pero mi abuelo se puso las pilas y me dijo que si me gustaba tanto esto y lo quería de verdad, él me compraba el paino. Estábamos muy mal económicamente en casa, porque no se vendía nada, como toda la gente en ese año, pero aún así mi abuelo, cómo pudo sacó un crédito en el banco para poder comprarme un piano eléctrico, así se tuviera que endeudar para poder comprarmelo.

-¿Qué recuerdos tenes del conservatorio de Lincoln?

-No la pasaba mal. Si arrancas algo que supuestamente te gusta y la empezas a pasar mal, en algún momento lo dejas y no lo haces nunca más. Esto era como otra escuela más, yo salía de la escuela a la una, comía y a partir de las tres arrancaba el conservatorio y tenía dos o tres materias juntas y hasta las ocho estaba ahí, porque tenía lenguaje, después piano y luego coro; terminaba exhausto y cansado, pero contento. El conservatorio de Lincoln era chico, éramos todos amigos y los profesores también, era todo muy familiar entonces me encantaba.

-Con respecto a su participación en televisión, ¿Cómo llegas a La Voz Argentina?

-No tenía las expectativas de ir al casting o de estar en el programa, porque venía dando clases acá en mi casa y me gustó hacerlo, yo hacía videos en instagram y había empezado a salir a hacer shows pero no era algo que me volara la cabeza, mis amigos siempre estaban ahí diciendome que tenía que ir cuando se abra un casting. En 2019 mis amigos se enteran y me dijeron tal día es el casting en Buenos Aires y mis viejos ya sabían que yo no iba a ir, uno a veces tiene como el chip puesto de que está todo arreglado o que entran amigos de la producción y no es así. Mis viejos se vinieron de Lincoln y fui con ellos, me acompañaron a hacer las veinticinco cuadras de cola, llegamos a las siete de la mañana y finalizamos a las cinco de la tarde. Fue muy importante que me acompañaran mis viejos, porque prácticamente me obligaron a ir, si no, no hubiera ido.

-¿Cómo fue tu experiencia dentro de La Voz?

-Muchos nervios en ese momento de la primera audición. Veníamos de un año pandémico, del encierro total, de no haber hecho nada, venía de dar clases virtuales en mi casa porque no se podía presencial y un llamado de Telefe que me decía que había quedado y que tenía que ir. Todo una cosa muy extraña, pero a la vez emocionante estar ahí en ese momento y vivir todo ese proceso fue hermoso, semejante estudio con tantas luces, sonido profesional, era Telefe, todo muy de golpe, entonces los nervios eran tremendos; me temblaban las piernas en la primera audición que canté “Sunday Morning” de Maroon 5, no había manera de que entrara en razón de dónde estaba, una vez que te subís al escenario tenes que tratar de olvidarte de todo y cantar como si fueras un profesional, porque si te ganan los nervios en ese momento puede ser un desastre. Cuando se dio vuelta Soledad Pastorutti ahí respire y dije ya está, estoy adentro.

-¿Cuál fue tu relación con Soledad y tus compañeros de equipo?

-Fue todo muy lindo, las primeras veces que teníamos que cantar la veíamos muy poco por tema de protocolos por la pandemia. Cuando pasamos los play off tuvimos que ensayar con ella porque cantamos en el escenario, la sole es impecable, hermosa, nos brindó todo su apoyo, su cariño, nos dijo que pase lo que pase después del programa nos iba a ayudar, que nos iba a llevar a sus shows y nos habló específicamente de que más allá del show era cuestión de ponerse a laburar, aprochevar el programa que nos daba esta ventana a nuevo público y gente que te empieza a seguir. Ella nos dejó en claro que el programa era una ventana, pero nosotros teníamos que seguir por el mismo camino y que ella nos iba a apoyar. Mis compañeros fueron unos genios, hicimos un muy lindo grupo, dentro del programa no había distinción entre nosotros, estábamos todos juntos y hoy seguimos en contacto tenemos un grupo de whatsapp donde estamos todos.

-¿Cómo viviste el Movistar Arena?

-Eso fue el encuentro con la gente y el final. El estadio es muy enorme, me sorprendió, terminamos las dos funciones y hubo abrazos, llantos, palabras muy lindas y emotivas de la producción, de nosotros mismos, donde uno sabe que por ahí, a muchos los vas a seguir viendo porque están cerca, pero otros que son del interior de Córdoba o Mendoza a lo mejor no los ves más y la verdad que se vivieron cosas muy lindas estos dos o tres meses y fue muy emocionante.

-¿Cómo te recibió la gente de Lincoln cuando volviste?

-Siempre con muy lindas palabras, cuando vas por la calle y te reconocen saludan, se sacan una foto y la verdad que eso nunca me había pasado, es algo nuevo es raro; me escriben amigos de mis viejos con nenes chiquitos, eso es lo que más me llega porque uno tiene que pensar que los nenes son los que más vieron el programa y los que más emoción les genera verte y esa emoción de niño es mucho más sorprendente que por ahí la de un grande, pero la emoción del nene que te mira con esos ojos como diciendo yo te vi en la tele y ahora te tengo acá, eso es lo más lindo.

-En cuanto a su futuro musical, ¿Qué proyectos vienen?

-Ahora después del programa, uno siente un vacío porque se termina todo y uno no sale más en la televisión y ya no es lo mismo, de todos modos la gente te empieza a seguir en redes sociales y están muy presentes siempre, uno hace algo, sube algún video y siempre están las palabras de cariño que es hermoso. Ahora lo ideal sería poder empezar a salir a tocar, ahora que se está abriendo todo y la idea es estar en una banda o hacer algo más acústico con una o dos personas, hacer eventos y salir a tocar a donde sea. Ya estoy preparando todo y la idea es seguir dando clases acá en La Plata con un cupo bastante lleno por suerte. Ahora se viene una fecha con Fran Maceroni de La Voz que me invitó a cantar un par de temas con él, después con la sole que nos va a invitar a cantar algún tema ahora en octubre con ella.