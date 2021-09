El ex intendente Fernández habló de los temas que abordará en el Concejo

Luego de ganar la interna de Todos en Lincoln, el ex intendente Jorge Fernández se mostró satisfecho con lo que él consideró una jornada cívica, por lo que felicitó a los integrantes de todas las listas que se presentaron a competir en las PASO.

“Son cuestiones novedosas, que van cambiando las costumbres de la vida política. Antes eran las internas partidarias, con interna abierta. Por eso, me parece que hay que felicitar a todos los candidatos y a la militancia que cada uno pone, con la pasión y la entrega que tienen. Esta es la política. A veces, los que están ‘enfrente’ no entienden por qué ponemos tanta pasión”, explicó Fernández a Democracia.



Sobre los resultados de ayer, Fernández dijo que no le habían sorprendido. “Tiene que haber una diversidad de fuerzas en el Concejo Deliberante y en el territorio, para que con las ideas que podamos tener cada uno podamos contribuir a una sociedad mejor que todos nos merecemos. Uno piensa de una manera, otro de otra, pero todos nos merecemos vivir mejor”, afirmó.

Concejo

Respecto al rol a cumplir en el Concejo Deliberante, el ex intendente dijo que iba a trabajar mucho en ese espacio de la democracia.

“Sé que no levanté demasiadas banderas de las propuestas, porque a veces no se cumplen. Yo siempre trabajé y creo que en los próximos años habrá que hacerlo en cuestiones de la salud, la acción social, la seguridad, y para el comienzo de los sueños de la gente que no tiene tierra, puesto que hoy los valores de la tierra han sido totalmente desvirtuados con lo que gana la gente”, dijo.

En cuanto al trabajo dentro del bloque, con quienes compitió en las PASO, Jorge Fernández manifestó: “Son muchachos que conozco hace mucho tiempo. Vamos a charlar”.

El voto

Finalmente respecto al mensaje para los que no votaron en las PASO, el ex intendente Fernández dijo: “Hay que votar. Pasa como con la vacuna, hay que vacunarse, hay antivacunas, pero contra la ciencia no se puede ir. Y esto se va a remediar con más política, por lo tanto la gente tiene que votar”.



“Hay que entender también que la gente está enojada, a la gente no le alcanza el dinero, viene de dos años tremendos para la República Argentina. Yo nunca había vivido una pandemia, dar respuesta desde lo político como hizo el Gobierno, que incluyó enormemente, aunque no sé si alcanzó”, sostuvo.

“Ahora tendrá la enorme obligación de llevar adelante un proceso de reactivación de la economía, a través de la producción, de la reactivación social y habrá cosas que se debe empezar a discutir, desde la dirigencia en su conjunto. Eso nos permitirán ver otra historia de la República Argentina”, afirmó.