Jorge Fernández: “tiene que haber una diversidad de fuerzas dentro del concejo”

Con el 100% de las mesas escrutadas y los resultados finales disponibles, Jorge Fernández, quien encabeza la lista 507 del Frente de Todos, se impuso 5.981 votos, contra su rival interno, que lo posiciona como candidato a concejal para las elecciones del 14 de noviembre.



En diálogo con Democracia, el candidato habló sobre los resultados de la elección y afirmó: “fue una jornada cívica que hay que felicitar a todos los integrantes de todas las listas que se presentaron a competir en una PASO, que son cuestiones novedosas que van cambiando con la evolución de la vida, las cuestiones vinculadas a la política, la internas partidarias con internas abiertas y me parece que hay que felicitar desde el suplente hasta el titular que tiene la suerte de tener el privilegio de encabezar una lista y a la militancia y cada uno pone su lugar por los que militan, por la pasión, por el amor, por la entrega que pueden tener con respecto a lo que es la política que es una situación que vivimos cada uno de los que estamos en política, por eso, los que están enfrente no entienden por qué nosotro le ponemos tanta pasión”.

En cuanto a los resultados de la elección dijo: “no me sorprendió, había hecho un pronóstico sobre las distintas fuerzas políticas que se presentaron y realmente casi di en lo justo; yo creo que debe haber una diversidad de fuerzas en el Concejo Deliberante y tiene que haber una diversidad de fuerzas en el territorio para que con las ideas que podamos tener cada uno, podamos construir una sociedad mucho mejor que todos nos merecemos, todos nos merecemos vivir un poco mejor”. En la misma línea, con respecto a su futuro dentro del Concejo Deliberante afirmó: “me veo trabajando mucho, toda mi vida en la política nunca levanté la bandera de las propuestas, porque muchas veces las propuestas nunca se cumplen, yo siempre trabajé y creo que hay que trabajar en cuatro ejes fundamentales, la prevención de la salud, la acción social, la seguridad, todo lo que esté vinculado pura y exclusivamente a la entrega de un pedazo de tierra; lamentablemente hoy los valores de la tierra han sido extremadamente desvirtuados de lo que gana la gente, por lo tanto hay que trabajar en esa sintonía”.

En referencia a la interna dentro del Frente de Todos, que encabezó su rival político, Juan Pezzi dijo: “es un muchacho que conozco hace mucho tiempo, habrá que hablar con él, si es que ellos quieren; yo nunca tuve algo personal en lo político con nadie, las cuestiones políticas, son políticas, lo personal es personal. y finalizó con un mensaje para las personas que no fueron a votar el domingo: “hay que votar, es como decir hay que vacunarse; hay mucha gente que a lo mejor no quiere vacunarse porque es antivacuna lamentablemente contra la ciencia no se puede ir y esto se va a remediar con más política, por lo tanto tienen que ir y votar; yo entiendo que la gente está enojada, a la gente no le alcanza el dinero, la gente viene de dos años que han sido tremendos para la República Argentina; hay un gobierno que ha incluido enormemente, no sé si alcanzó, y ahora tendrá la enorme obligación de llevar adelante un proceso de recuperación de la economía a través de la producción, lo social y habrá cosas que tendremos que empezar a discutir desde las dirigencias en su conjunto que nos permitirán empezar a ver otra historia en la Argentina” finalizó.