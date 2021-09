Gerardo González: “vialidad provincial ha sido históricamente la caja negra de la política”

El precandidato a senador provincial por el partido Avanza Libertad, Gerardo “Gege” Gonzalez, dialogó con Democracia y contó cuáles son sus propuestas, el análisis que hace de la cuarta sección en materia de infraestructura y el concepto que tiene sobre el candidato José Luís Espert, entre otros temas.

-¿Cómo fue la recorrida por la cuarta sección?

-Arranque por todos los distritos de la sección el domingo 22 de agosto por el partido de General Villegas, una característica que tuvo mi gira fue que además de las ciudades cabeceras, que pude visitar todas las de la cuarta sección, también recorrí pueblos, cuando he sido candidato en Lincoln puse mucha atención en los pueblos, por una cuestión de interés personal, por conocer la realidad y por trabajar políticamente por el desarrollo de los pueblos, de hecho es una de mis propuestas ahora para el senado.

-¿Los políticos recorren solo cuando están en campaña?

-Sí, es una realidad y me lo dice la gente y me lo han dicho en campañas anteriores, yo lo que les digo a la gente cuando me lo dicen personalmente es cierto, pero en mi caso, yo soy empleado, cumplo horarios y cumplo en mi trabajo por el cual cobro un sueldo del que vivo y nunca ocupe una función pública, entonces no tengo ninguna obligación de estar recorriendo el territorio en las candidaturas anteriores del partido de Lincoln y hoy de la cuarta sección; recorrer la cuarta sección lo hago hoy porque soy candidato, porque me estoy ofreciendo y porque quiero tener oportunidad de que la gente que no me conoce, me conozca, que pueda charlar conmigo; que pueda escuchar mis propuestas y hacerse sus planteos y escucharlos.



-¿Cómo viste las rutas provinciales de la cuarta sección?

-Hay una realidad en la cuarta sección, no se hacen kilómetros de ruta provinciales nuevas, en el caso de nuestra zona estamos esperando la culminación de la ruta 70 y la ruta 68 son muy pocos kilómetros los que faltan, que unirían a varias localidades y en un sector productivo muy importante, pero no se avanza, pasan las gestiones y ninguno se propone terminar esos pocos kilómetros que quedan, el estado de conservación en general es malo, también la dirección de Vialidad Provincial ha sido históricamente en la Provincia de Buenos Aires, una caja negra de la política, porque lo poco que se invierte en mantenimiento de rutas se va en corrupción, porque las obras de reparación se hacen mal, de manera irregular por eso las reparaciones durán tan poco tiempo, en vez de querer dar una solución definitiva al problema de la ruta, se usa cada vez más el bacheo o la reparación de la ruta existente para robar con los contratos de empresas que están con las licitaciones armadas, viene pasando, pasó con las gestiones anteriores, con la anterior a esta, y con esta también, el tema de la repavimentación o bacheos se ha prestado históricamente para corrupción; como candidato a senador provincial, me comprometo a no acompañar ningún proyecto de presupuesto que no contemple la pavimentación de nuevos kilómetros de ruta, estamos en la Provincia más rica y más extensa del país y no puede ser en treinta años los linqueños no veamos que se construyan esas rutas.

-En cuanto a Espert: ¿qué concepto tenés de él?

-De Espert tengo un concepto muy similar al de López Murphy; es un economista serio, con trayectoria, conocido como docente por sus charlas abiertas y por su presencia en los medios, que hace cuarenta años viene diciendo lo mismo y son las ideas que me representan, que comparto y que creo hay que hacer.

-¿Cuáles son tus propuestas como candidato a senador?

-De nuestro espacio una propuesta concreta que tenemos todos los candidatos a legisladores provinciales de la ocho secciones de Avanza Libertad es presentar un proyecto de ley para derogar tres leyes impositivas provinciales creadas en los últimos años; el impuesto de los sellos sobre los consumos con la tarjeta de crédito, el impuesto inmobiliario complementario y el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, tres tributos provinciales que gravan hechos imponibles que ya están grabados por otros impuestos provinciales; son impuestos que recaudan poco y que generan distorsiones.

-¿Por qué te deberían votar?

-En mi caso como candidato a senador provincial, y con una experiencia política de más de la mitad de mis cuarenta años de vida, les diría que esta trayectoria de haber asumido candidaturas, de haber tenido porcentajes considerables de votos y no haber ocupado nunca una función pública, me preparó para saber decir que no, creo que es una de las virtudes que puedo aportar en caso de llegar a ser senador, la política necesita más dirigentes capaces de decir que no oportunamente y de sostener esa posición a lo largo del tiempo, porque para decir que sí están todos, es muy fácil en política decir que si, siempre hay ofertas tentadoras, siempre hay negociaciones que te llevan a querer doblegarse o apartarte de tus principios y de tus ideas, estos veinte años de experiencia me han entrenado para mantenerse firme en mis posiciones y perder cuando hay que perder y ser criticado cuando me quieren criticar, pero no apartarme de lo que pienso y creo que es lo mejor.