Cristian Serra: “si hay algo que caracteriza a la casta política es recaudar”

El precandidato a Concejal de Lincoln por el partido Avanza Libertad, Cristian Serra, dialogó con Democracia a días de las PASO y contó por qué decidió desembarcar en política, cuál es el objetivo de su lista y realizó críticas a la gestión municipal y a la oposición.



-¿Por qué eligió la política?

-Soy una persona que nunca participe de política, esta es la primera vez, toda mi vida me dediqué al sector agropecuario, agrícola ganadero y porque realmente me cansé de hablar con el diario del lunes y juntarnos a dar opiniones sobre el desastre que está sucediendo en este país y considero que hablando desde afuera no podemos hacer nada; creo que la mejor forma es involucrándose, porque si te involucras podes participar de la discusión, desde afuera no participamos, y entonces fue una decisión que me propusieron, una decisión que la pensé, y creo que es el momento justo y oportuno para poder entrar en todo esto y desde adentro del Concejo poder proponer, tener propuestas claras, contundentes y viables de poder realizar y llevar a cabo ese plan de trabajo que nos proponemos, para poder modificar este tipo de cosas que tan mal nos están haciendo.



-¿La gente cree en la política? ¿Y en los políticos?

-La gente no cree en la política y no cree en los políticos, la gente realmente está desilusionada, desde que empezó la democracia con Alfonsín hasta la fecha, han sido decepciones tras decepciones, al contrario, está muy mal vista la casta política, con total razón; la decisión fue para romper ese esquema político tan corrupto tan mentiroso y tan dañino a través de los años y poder aportar nuestro granito de arena, en este caso en el partido de Lincoln desde adentro el Concejo, para poder modificar todas estas cosas de la política antigua; no podemos seguir con las mismas ideas del pasado, porque justamente esa idea que tenemos los argentinos culturalmente impresas son las que nos llevan a cometer todo tipo de errores, creo que culturalmente tenemos que ir modificando poco a poco, para eso se necesita gente nueva con ideas superadoras.



-En cuanto a los barrios: ¿los recorrió? ¿qué le dice la gente?

-Hemos recorrido barrios y la problemática es generalizada, la gente se queja de lo mismo, que se sienten abandonados, asistidos, que pagan impuestos, porque si hay algo que caracteriza a esta casta política es recaudar, son grandes recaudadores, entonces, te cobran impuestos por beneficios que después no te dan; los vecinos están cansados y tienen muchísimas carencias. Toda esa información uno la va recopilando y nos nutre a nosotros para que el día de mañana si nos toca estar en el Concejo, poder elaborar proyectos, aparte de los que ya estamos presentando y tenemos a nuestra gente la que nos escucha, la que nos quiere ver, para poder modificar esas cosas que están mal y poder brindar una mejor calidad de vida.



-¿Cuáles son sus propuestas más importantes?

-La educación, salud y el campo. Porque la educación es la base de cualquier ser humano para poder desarrollarse en la vida, si vos no tenés la herramienta educacional, no vas a desarrollarte nunca en la vida y realmente si hay algo que carece esta sociedad es de educación, la educación que hay es cada vez más nefasta, pobre y cada vez más mediocre. Desde el punto de vista salud, el sistema está totalmente derrumbado, es lamentable lo se ve en el hospital municipal de Lincoln y las salas de primeros auxilios, la cantidad de carencias que hay realmente es lamentable, existe un abandono a nivel salud muy grande y muy profundo. La parte agropecuaria es el eje productivo y fundamental para que el partido de Lincoln pueda crecer y desarrollarse, la ciudad cabecera que es la que mayor concentración tiene, se nutre y vive toda la gente a través de la producción agropecuaria; y realmente está abandonada totalmente devaluada, pero con el agravante que te cobran tasa de impuestos que son realmente espantosas, como por ejemplo, la vial y no te devuelven nada en obras, entonces ponemos mucho énfasis en ese tipo de cosas, porque los productores qué son los generadores de la riqueza que puede tener el partido de Lincoln, hiper productivos; realmente no tienen ninguna devolución de todo eso, al contrario caminos destrozados, abandono, cero asistencia.

La seguridad es otro de los actores importantes, a nivel seguridad tampoco se está bien; no está el personal policial suficiente para atender la demanda que Lincoln tiene, la patrulla rural que es la que asiste a todo el partido, son 582.000 hectáreas, tienen dos patrulleros de los cuales, generalmente, uno está roto; hay un abandono en todo, entonces nuestra propuestas son muchas, variables y generalizadas en lo que todo el mundo redunda que son las carencias de todos esos rubros.



-¿Qué tienen para aportar a Lincoln?

-Es una lista que está integrada por productores agropecuarios, por docentes, comerciantes, mecánicos, distintos rubros dentro de la lista, toda gente comprometida, gente de trabajo que se involucró en esta causa porque a todos nos pasa lo mismo y estamos cansados de vivir esta situación, la lista trabaja mucho porque realmente tenemos todos el mismo concepto, la libertad y las ideas que realmente tiene Avanza Libertad, tanto con nuestro representante Milei y Espert en Buenos Aires; nosotros estamos tratando de presentar ideas y propuestas superadoras a todo el partido de Lincoln, ya que lo que hay es muy pobre y lamentable; están engañando a la gente diciéndole cosas que no van a poder cumplir; los concejales podemos presentar proyectos, propuestas para sacar ordenanzas pero lo que no podemos hacer es prometer cosas que no vamos a poder cumplir; nosotros desde nuestro lugar vamos a hacer propuestas de todo tipo pero que sean lógicas, viables para un concejal y vamos a tratar de que nos las aprueben porque sabemos que si somos minoría vamos a tener muchas dificultades para lograrlo pero de una manera u otra lo vamos a hacer saber a la sociedad.



-En cuanto a las elecciones del domingo: ¿qué le dice a la gente que no quiere ir a votar?

-Le pido por favor que piensen y que voten, porque si queremos cambiar el rumbo la única manera es votando y que a la hora de votar piensen muy bien a quien van a votar, porque esto es la continuidad de este sistema político corrompido, roto, mentiroso y nefasto o realmente votar por algo que es distinto y diferente con propuestas claras con argumentos claros y que somos la persona que podemos brindar esa pequeña luz que queda se la podemos brindar nosotros.