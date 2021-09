Serenal: “La gente está muy descreída pero el voto es la mejor arma que tenemos”

En diálogo con Democracia, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se refirió a la campaña, a la apatía de la gente por la política y al operativo de seguridad del domingo por las PASO, entre otros temas.

-¿Qué análisis hace sobre la campaña?

-Un análisis positivo, más allá del contexto de pandemia. Lo que sufrimos el año pasado, este año y que aún seguimos los intendentes, gobernadores y Presidente en la lucha contra el covid, una campaña positiva, austera, yo creo que eso es importante, muy adulta, inteligente, yo creo que todas las partes con mucho respeto y eso habla de una madurez política.

-¿Cómo ve el clima en la calle?

-La gente está muy descreída, yo creo que reflotamos la crisis del 2001 donde la gente no no creían en los políticos, yo creo que eso es entendible, creo que acá es una cuestión muchas veces hasta de ejemplos de los funcionarios, o las personas que tenemos estos lugares que ocupamos, que no son ejemplos y cuando no son ejemplos, de ahí para abajo, la sociedad yo creo que aún más deja de creer en los políticos, no en la política, yo defiendo la política y a esos vecinos que muchas veces están descreídos le digo no descrean de la política porque la política es la mejor herramienta que tenemos los seres humanos para transformar la vida, pero sí de los políticos, hay políticos de todos los colores políticos, que no son ejemplos y dañan mucho al ejercicio de esta parte de la política.

Que el domingo sea una verdadera fiesta de la democracia y como siempre digo, acá no va a ganar ningún color político va a ganar el pueblo.

-¿Qué le diría a la gente que no quiere ir a votar el domingo?

-El voto es la mejor arma que tenemos nosotros como ciudadanos para elegir o para no elegir o para premiar o para castigar. Yo creo que el voto es muy importante para cada uno de los ciudadanos y tiene que ir a votar, por uno o por otro, pero tiene que ir a votar porque es la mejor forma de hacerse oír o hacerse escuchar.

-En cuanto a Manes: ¿cómo lo definiría y qué tiene para aportar al partido?

-Yo lo describo como un fenómeno político que en poquito tiempo que él se presentó y anunció su candidatura es abismal el crecimiento que tiene, es una persona que si bien hace años que está afiliado al radicalismo, nunca había participado partidariamente en una elección y es un candidato que tiene todos los condimentos, por un lado tiene valores, humildad, sencillez y por otro lado tiene conocimiento, capacidad, es una persona que está preparada no solo para ocupar un cargo legislativo sino también ejecutivo y yo creo que es muy importante esta lección, no solo para Facundo Manes, no solo para radicalismo o el espacio de Juntos sino para el país. Yo creo que viene Manes en una fecha, en un tiempo justo, para hacer un recambio en la política y que realmente ha impactado en la sociedad.

-¿Cómo va a ser el despliegue de seguridad del domingo para evitar las aglomeraciones de personas?

-Estamos trabajando fuertemente con Jefatura de Gabinete de la Provincia, dónde va a estar la policía va haber gendarmes, vamos a estar nosotros cortando calles con los inspectores, vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias, pero más aún le solicitamos a la comunidad de que estamos en pandemia y que nos tenemos que seguir cuidando y tenemos que respetar los protocolos simples, barbijo distanciamiento, lavado de manos con alcohol, llevarse la lapicera para firmar, yo creo que sí nos cuidamos entre todos va a ser una muy buena elección, y va a ser una fiesta de la democracia.

-¿Qué mensaje le quiere dar a la gente para el domingo?

-Es importante ir a votar y no solo ir a votar ese día nada más porque es el día que nosotros nos expresamos con el voto, sino también que todos los días se tomen el tiempo de controlar a quienes nos gobiernan. Yo creo que el derecho, por ejemplo, la información pública es un derecho humano y cualquier ciudadano de cualquier provincia del país o cualquier distrito pueda acceder información y que eso es un poder que tiene ciudadano que también lo debería cumplir y que el domingo sea una verdadera fiesta de la democracia y como siempre digo, acá no va a ganar ningún color político va a ganar el pueblo.

-En cuanto a Lincoln ¿habrá mayor apertura? ¿Boliches, parque municipal, kioscos 24 horas?

-Hoy por el Decreto Nacional y Provincial están prohibidos los boliches, están prohibidos diferentes eventos, nosotros en Lincoln siempre fuimos el distritos donde buscamos el equilibrio, entre el cuidado de la salud, las libertades personales y comerciales, hemos dado la posibilidad de que tengan una apertura y nos encontramos que se descontrola, así que hay una pequeña apertura para eventos cumpliendo un protocolo donde el Gobierno hace firmar un acta de compromiso, que hemos estado reunidos con los titulares y dueño de salones de eventos y boliches, que algunos lo podrán hacer, otro no con un registro con todo, hay una pequeña apertura; el parque estamos en obra, culminando algunas obras y queremos para los primeros días de calorcito tener el parque abierto, más allá de que se van a seguir haciendo obras.