Paola Berro: “la mayoría de las escuelas de Lincoln está con presencialidad plena”

Esta mañana, en diálogo con Democracia, la inspectora jefa distrital Paola Berro brindó información sobre la presencialidad plena en las aulas, la problemática del transporte de alumnos en zonas rurales, las condiciones edilicias de las instituciones educativas y el cese de cargos docentes.

Con respecto a la presencialidad plena que debía llevarse a cabo a partir del miércoles 1 de septiembre, dado a conocer que instituciones educativas no pudieron garantizar la concurrencia de alumnos a las aulas, como se había informado en un comunicado brindado por Provincia, remarcó: “tuvimos hasta el viernes para poder organizarnos y tomar las medidas pertinentes y saber cuántos alumnos podíamos contar dentro del salón, en función de tomar las medidas necesarias y es por esto que pudo haberse demorado en estos días la vuelta a la presencialidad, pero hoy puedo decir que la mayoría de los servicios educativos del distrito de Lincoln están con presencialidad completa”.

“Si hay algún servicio que no está con la totalidad de la matrícula dentro de cada uno de los espacios áulicos, tiene que ver con que tenemos burbujas o agrupamientos, docentes o auxiliares aislados, sospechosos o con covid y por supuesto ajustandonos a los protocolos del plan jurisdiccional, esto hace que una escuela pueda llegar a tener una sección que no esté en su totalidad o en el diario pedagógico”.

Con respecto a las condiciones edilicias de las instituciones educativas de Lincoln dijo: “teniendo la presencialidad completa en casi todo el distrito también existen otras modalidades que hoy nos están permitiendo poder cumplir con esta normativa, buscar otros espacios institucionales donde se pueden tomar toda la matrícula completa como bibliotecas, SUM, patios y ahora que vienen tiempos que lo permiten, salvo días de lluvia, trabajar al aire libre; lo vamos a hacer de la mejor manera posible con todos los cuidados pertinentes, tanto para la población escolar, como para la población adulta que transita el dia a dia y en cada una de las instituciones”.

En cuanto al transporte escolar, tanto el ómnibus en el caso de la Escuela Agropecuaria N° 1 como los remises que transportan a alumnos que habitan en zonas rurales, remarcó que todo lo que tiene que ver con transporte es una gestión de Consejo Escolar: “Provincia aprobó todo los recorridos que implican al distrito de Lincoln, con respecto al recorrido de la escuela agraria, hoy lo que nos dicen es que está todo aprobado, pero que no habría oferentes, o sea que nadie tomaría la licitación para poder llevar a cabo estos recorridos, por lo tanto lo que hacemos desde Jefatura Distrital es seguir trabajando y afianzando con los organismos pertinentes para poder llevar certezas a estas familias y que ningún alumno del Distrito de Lincoln nos quede sin escolaridad”. En cuanto a los remises para zonas rurales “tenemos todo aprobado, hay recorridos que se están efectuando y los que no, es porque no están existiendo oferentes para poder llevar a cabo estos recorridos” afirmó.

Con respecto al reclamo en redes sociales que padres de alumnos de la Escuela Especial N° 501 habían realizado por el "cese de un cargo docente", la inspectora aclaró: “hubo bastante confusión, los cargos no se levantan, en realidad uno estudia y diagnostica el funcionamiento de cada rol dentro de la institución y en función de eso se asigna o se organizan en función de lo que mejor asiente a la comunidad educativa, para poder trabajar con cada uno de los estudiantes, pero esto debe quedar en claro que ningún acto hace que se pueda levantar un cargo, tiene que ver con acciones estatutarias, con un estudio de la planta orgánica funcional y por supuesto en función de eso, es donde luego se toman las decisiones que no son decisiones que parten desde Jefatura Distrital”.

“Estamos trabajando muy fuertemente y estudiando cada uno de los territorios, de los servicios educativos a los efectos de ver cuales son las necesidades y por esto, hemos logrado poder afianzar y poder pedir los cargos que históricamente, muchos años se pedían y que no llegaban a darle fortalezas a servicios educativos y a los equipos docentes para poder seguir trabajando en pos de mejorar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes y brindarles la mejor calidad educativa” finalizó.