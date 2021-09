Lincoln: Alexis Escalser competirá en el Mundial Universitario en Portugal

El inqueño Alexis Escalser dialogó con Democracia y confirmó que se prepara para viajar el 12 de marzo de 2022 al “Mundial Universitario Cross Country” en la ciudad de Aveiro en Portugal, donde competirá con atletas de todo el mundo.

Alexis corre desde los 14 años, comenzó en 2015: “desde que arranqué a entrenar me lo tomé muy en serio, todas las cosas buenas que me pasaron fue por el trabajo duro”. En un principio, el mundial se iba a realizar en marzo del año pasado en Marruecos pero, la competencia quedó suspendida por la pandemia de covid-19, pese a eso, el joven linqueño nunca perdió las esperanzas y tampoco se rindió: “los primeros 4 meses que no podíamos salir, usé la bici que teníamos en casa y algunos ejercicios de gimnasio, y una vez que pudimos salir, con la buena base de entrenamiento que hice en el verano, tarde un mes para volver al ritmo de antes y pude volver a mejorar mis marcas” afirmó.

El atleta contó cómo fue que clasificó para viajar a Marruecos: “en 2019 me quedó una competencia a la que no estaba preparado, fuimos sin especular nada y se dió la clasificación, fue una copa argentina de 'Cross Universitario' en Tandil" en esa competencia clasificaron los primeros cinco atletas y él quedó entre ellos para representar a la Argentina en el Mundial de Atletismo Universitario.

En cuanto a sus compañeros que viajarían junto a él en esta instancia, Alexis cuenta apenado que: “ahora hay muchos que perdieron el pasaje o no pueden viajar y soy el único hasta ahora para ir a competir” en la misma línea contó que no cuenta con sponsors para costear sus gastos, pero remarca que en esta competencia lo ayudó la Federación del Deporte Universitario Argentino, el Instituto Nuestra Señora y la Municipalidad de Lincoln.

En base a cómo se prepara para el Mundial, Alexis contó que viaja a entrenar dos o tres veces por mes a Buenos Aires con Alejandro Britos, su actual entrenador personal de atletismo. Con respecto a que es el atletismo para él respondió: “es un deporte que me motiva a poder superarme, poder probar los límites”; “una vez que terminas un entrenamiento que fue muy fuerte y te salieron bien las cosas, o cuando terminas una carrera, ya sea que hayas perdido o ganado, cuando sentís que dejaste todo y no pudiste haber dejado más, esa satisfacción no te la da otra cosa” contó.

Con respecto a sus objetivos a futuro, el atleta linqueño contó a modo de reflexión: “con el paso del tiempo lo que quiero es disfrutar y superarme dia a dia, después aprendí que las cosas llegan por sí solas, cuando tienen que llegar en su momento, con esto de ponerme límites de objetivos a futuro, más que nada en las competencias del año, no voy más lejos, entreno para superarme y de ahí veo los resultados, creo que las cosas tienen que llegar en su momento” finalizó.