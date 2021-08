Las albañilas de Lincoln, una historia de esfuerzo por la vivienda propia

Karina Lagomarcino tiene 42 años, cinco hijos, y hace tres años decidió anotarse en el plan de autoconstrucción de viviendas que impulsó la municipalidad de Lincoln. Salió sorteada como titular –cada familia tiene un suplente-, aprendió el oficio y hoy construye la casa con sus propias manos. En diálogo con Democracia, Karina se refirió a los desafíos y dificultades de aprender albañilería y expresó la satisfacción que siente por haber accedido a esta oportunidad.

-¿Cómo surgió la idea de sumarte a este programa de autoconstrucción?

- Hace tres años hubo una inscripción de autoconstrucción, yo en ese momento tenía una tienda, me anoté, salí sorteada como titular y cada familia tiene su suplente. Así empezó la aventura, yo jamás había agarrado una cuchara, no sabía lo que era hacer material, aprender era un desafío y más para la mujer. Ahora estamos construyendo en el terreno del barrio San José, que tiene 26 metros cuadrados por 12 y hay veinte casas. Va una sola persona por familia a construir, no pueden ir los hijos, aunque sean mayores de edad, salvo que el adulto se enferme. Las casas son de 56 metros cuadrados y ya están casi todas terminadas.

-¿Cómo fue el proceso de aprendizaje del oficio?

- Tenemos la suerte de contar con dos capacitadores, ellos nos tuvieron y nos tienen mucha paciencia, nos repetían las cosas todo el tiempo: cuánto material lleva la mezcla, cómo se pega un ladrillo, era todo nuevo para nosotras. Hasta que aprendés, te lleva tiempo. No es fácil, nos volvíamos con los dedos pelados porque los ladrillos te lastiman. Ellos continúan con nosotros, son maestros mayores de obra y nos dirigen, también trabajan con nosotras porque les tocó una casa.

- ¿Cuál es la parte de la autoconstrucción que te resulta más complicada?

-Lo que más me cuesta es el vínculo con la gente porque no todos trabajamos con la misma intensidad ni le ponemos la misma garra. Eso molesta un poco, pero no nos peleamos. Muchas veces dicen que la mujer no puede hacer cierto trabajo porque es de hombre, nosotras somos 14 mujeres, demostramos que podemos hacerlo. Me enorgullece.

-¿Ya tienen asignada la casa?

- Trabajamos todos juntos desde el primer día, se hizo una platea con hormigón, a pala, son dos turnos de diez personas cada uno. Trabajamos parejo, ninguno sabe qué casa le va a tocar porque después se hace el sorteo. Nos quedan cuatro o cinco meses más. Yo le pongo todos los días la misma garra, intensidad, trabajo, para que todas las casas queden lindas, no sabés cuál va a ser la tuya. ¡Tenemos una ansiedad!, Las casas las entregan sin revestimiento, así que hay que juntar unos pesos más para hacerlo, quien quiera puede cerrar el terreno para que no salgan los perros, etcétera.

-¿Qué trabajo hace cada una?

- Hay chicas que le tienen miedo a la altura y no suben a poner perfiles y techos. Hicimos todo: cimientos, levantar paredes, amuramos puertas y ventanas, cañerías. Las que no quieren estar en el techo hacen la mezcla, las que no quieren pegar ladrillos hacen de peón, nunca nadie está sin hacer nada. En el turno de la mañana hay más hombres que mujeres y a la tarde somos todas mujeres y un varón. Te toman asistencia. Luego tenemos que pagar una cuota, cuando te entregan la casa, si nunca falté la cuota va a ser menor que el que faltó muchos días. Tenemos una planilla donde firmamos, yo voy de 14 a 18. A fin de mes, los asistentes de viviendas retiran la planilla y nos entregan la nueva. Ahí saben quién fue y quién no. A mí me gusta andar en las alturas, agarro la escalera de tres metros, estoy haciendo detalles, filo de las casas, muchetas y lo que fue quedando sin terminar. Estamos con eso y vamos a empezar a poner cenefa, así que estos días vamos a estar cortando chapa y atornillando.

- ¿Pensaste en ser albañila más allá de esta construcción puntual?

- Sí, me he ofrecido para trabajar de empleada de un constructor, no entiendo cuál es la diferencia si yo estoy haciendo mi propia casa que, de hecho, tengo pensado agrandarla y lo voy a hacer yo, porque una ya aprendió mucho.

- ¿Cuál es la parte en la que no pueden fallar?

- Tenemos que estar atentas a los niveles, cuando está arrancando la casa, los niveles, plomada, eso no se puede acomodar así que tiene que estar bien de entrada. Pegar ladrillos es fácil una vez que se aprende a hacerlo.

-¿Se generan amistades entre ustedes?

- Se generaron amistades, tenemos historias totalmente diferentes, algunas muy dolorosas. Yo estudio reiki y esa energía lleva a que me cuenten. En tres años hemos compartido mates, cumpleaños.

- ¿Cómo siguen una vez que terminen de construir?

- El otro día, en el descanso de 15 minutos que nos dan, hablábamos que hay que bajar la luz, instalar las cloacas, yo le decía al capacitador que hay chicas que se van a instalar con una vela para no pagar más el alquiler, esa plata la van a invertir después. Son pocos los que van a poder instalar todo de una. La mayoría damos un paso a la vez. Cuando me la entreguen me voy a tomar tres meses para instalar los servicios y revestimiento, de otra manera no se puede.

- ¿Qué balance hacés de esta oportunidad que tuviste de autoconstruir?

- El balance que hago es que debería haber más autoconstrucción, en todos lados, porque se le da mucho más valor a la casa. Es mucho sacrificio hacerlo, muchas veces es difícil ubicar a los chiquitos, con la pandemia y las escuelas cerradas fue caótico, pero pienso que debería haber más autoconstrucción. Hay casos en los que les dan una casa y la venden, porque no valoran lo que es.