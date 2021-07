Kicillof anunció un plan de obras por un total de 1800 millones de pesos

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof llegó a Lincoln e inauguró una planta de tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Arenaza, a 30 kilómetros de la ciudad de Lincoln, y anunció nuevas obras para este distrito, en materia vial y de servicios cloacales, por un monto total de 1800 millones de pesos.

El mandatario provincial hizo referencia a que la Provincia destinará 80 millones de pesos para reparar la Ruta provincial 70, en el tramo de Martínez de Hoz a Las Toscas y anunció una obra similar a la de ayer inaugurada en Arenales, para dar tratamiento a los efluentes cloacales en Martínez de Hoz, para que el ciento por ciento de la población de ese pueblo tenga acceso a dicho servicio, con una inversión de 200 millones de pesos aproximadamente.

Otra obra vinculada con la cuestión cloacal mencionada en esta oportunidad, es la de la colectora de la ciudad de Lincoln, calle 9 de Julio, que tiene un costo de 187 millones de pesos, que está pendiente y se va a licitar prontamente, según prometió Kicillof.

Para la Ruta provincial 50, el Gobernador anunció una obra vial en 45 kilómetros, de la Ruta 70 a la 5, estando pronta la licitación, por una inversión de 1400 millones de pesos

A General Pinto, Kicillof fue a la tarde de ayer para inaugurar obras y asistir a la entrega de viviendas. Junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, fue a los actos y firmó convenios para obras de infraestructura en este municipio.

Arribo

Tras arribar al Aeroclub de Lincoln, el dirigente se mostró contento de poder hablar con la gente de Lincoln y ante los reclamos, viralizados por las redes sociales, de un grupo de gente llamados “Padres Organizados”, pidiendo por las clases presenciales en esa ciudad, el Gobernador recibió a una comitiva de dicho grupo para escuchar y explicarles la situación planteada.

En diálogo con Democracia, al preguntársele sobre este reclamo en particular, Kicillof dijo que el retorno a clases en las aulas dependía de dos cosas: “el comportamiento” y “los casos”, refiriéndose al accionar preventivo del distrito para evitar mayores contagios por coronavirus, y los casos positivos Covid que efectivamente sucedieran.

Cabe acotar que, al momento de la visita, la legisladora de Juntos por el Cambio, Vanesa Zuccari, por las redes sociales (Twitter), señaló: “Vallado. Así está Lincoln por la llegada del Gobernador. Parece que peticionar ante las autoridades no cuenta en esta Provincia, y más cuando se trata de padres que reclaman la vuelta a clases presenciales después de un año y medio”.

Es que ese distrito vecino está todavía en Fase 2, lo mismo que Junín y otras localidades de la Región, por lo cual no hay clases presenciales en sus ciudades cabeceras, aunque sí en algunos pueblos más chicos.

Ante la consulta de Democracia, Kicillof dijo: “Nos quedan 22 municipios que todavía no pudieron recuperar (las clases), pero hay que hacer un esfuerzo más, esto ha pasado en toda la Provincia”.

Por otra parte, el Gobernador se mostró confiado por el futuro, ya que estaba “avanzando muy bien la vacunación” contra el Covid-19.

Actividades

El Gobernador bonaerense cumplió en Lincoln una variada agente que llevó a cabo acompañado por el intendente Salvador Serenal y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

En principio se reunió con productores, comerciantes locales y del sector cooperativo. Y pasado el mediodía inauguró una Planta de Tratamiento de líquidos cloacales en la localidad de Arenaza.

Inauguración

En Arenaza, el intendente Salvador Serenal, en el acto de inauguración destacó la continuidad de la obra de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales, iniciada en la gestión provincial anterior, pero que las autoridades actuales la incluyeron para concluirla ya que era en beneficio de los vecinos.

“Es una de las obras más importantes del distrito porque el pueblo tendrá cloacas al cien por cien”, dijo.

Por su parte el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, manifestó que, al inicio de la actual gestión, el Intendente Serenal fue a verlos para continuar dicha obra y salvar la deuda con los proveedores. Reconoció la labor de Sergio Benet, director provincial de Agua y Cloacas para reactivar y terminarla, como era la indicación expresa del gobernador Kicillof respecto a todas las que restaban terminar de la gestión anterior.

Simone remarcó que seguían trabajando en Lincoln parte de una “agenda más que interesante” en la región, no solo con cloacas sino con trabajos viales y caminos provinciales.

El gobernador Axel Kicillof, al hablar sobre la nueva planta inaugurada dijo que era una obra por la que estaba el 50 por ciento de los pagos, abandonada ya al 70 por ciento del avance, pero continuada y terminada por la actual gestión.

“Nuestro Gobierno no tiene ningún problema de reconocer lo que se hizo, y también lo que no, y sobre todo en terminarlo, porque si no ¿quién iba a pagar el pato de que esa obra no se hiciera? Entonces se trataba de terminar todas las obras que se habían empezado, levantar la deuda, renegociar los contratos, extender los plazos y pagar y terminar todas las obras de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Conferencia

En conferencia de prensa, tras la inauguración de la Planta, el gobernador Kicillof, respecto a la reunión con productores del sector agropecuario, en particular de la carne, comerciantes y empresarios y del sector cooperativo, dijo que había escuchado a cada uno de los representantes, sobre una situación “que nosotros ya conocemos, puesto que ha sido un período muy difícil y complicado”.

“Tuvimos un intercambio muy productivo, muy provechoso. Ha sido un esfuerzo muy grande, tanto de aquellos que se han dedicado a trabajar durante la pandemia, a seguir adelante con sus empresas con todas las dificultades que hay, y también de quienes desde el lado de la responsabilidad del Gobierno de la Provincia hemos buscado por cielo y tierra los instrumentos para poder colaborar y contribuir a que se sostuvieran los puestos de trabajo, la producción, aún en una etapa tan difícil”, dijo.

“Hablamos de los créditos que hubo. En Lincoln se recibieron más de 2200 millones de pesos en créditos del Banco Provincia, del fondo para Cultura y Turismo, y para los sectores gastronómicos, comerciales y demás. Hablamos de que después del período de resistencia a la pandemia, vendrá la recuperación”, anticipó.

En lo que es vacunación, el Gobernador dijo que Lincoln que tiene aproximadamente 40 mil habitantes, 30 mil mayores de 18 años, había inscriptos 28 mil, de los cuales 25 mil aproximadamente están vacunados.

“Lincoln está muy cerca de ser otro de los municipios donde vacunamos a todos los que pudimos”, apuntó para acotar que agradecía también a aquellos que estando en la oposición política no habían tenido una actitud destructiva respecto a la vacuna y habían ayudado y acompañado la campaña de cuidado y de vacunación.

“A Lincoln enviamos respiradores, bombas de infusión, insumos, vacunas y al mismo tiempo créditos, ayudas desde ARBA, diferentes planes para el sostenimiento”, acotó.

Los reclamos

Respecto a los reclamos que le habían hecho desde grupos que fueron atendidos, Kicillof dijo que a su entender había tres grupos. Uno de ellos, padres que efectivamente tenían la inquietud y reclamaban por las clases presenciales, que no hay porque Lincoln está en Fase 2, la de mayor complejidad actualmente.

“Les dije que esto se iba a terminar, que si se hace todo como se debe los casos (Covid-19) bajan, el peligro disminuye y se pueden retomar en Fase 3 las actividades vinculadas a esta”, apuntó.

Advirtió que había otra posición a nivel reclamo y que era la de aquellos que no les importaba la muerte de otros “mientras los chicos pudieran ir a clases”, cosa que su Gobierno no compartía para nada. “Nadie tiene derecho a contagiar a los demás y a generar enfermedad y muerte con una actitud irresponsable y egoísta”, dijo.

“El tercer grupo – mencionado por Kicillof- es donde está una diputada provincial, Zuccari, que también se manifiesta. Eso otra cosa, porque quieren sacar algún voto con el descontento, el cansancio que todos tenemos, porque nadie quiere que haya pandemia”.

En Pinto

Por la tarde de ayer, Axel Kicillof visitó el distrito de General Pinto y fue recibido por el intendente Alfredo Zavatarelli, siendo acompañado también por el ministro Katopodis y el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, ex intendente de Pinto.

En este distrito el mandatario provincial hizo entrega de viviendas y firmó sendos convenios.