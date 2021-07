Serenal: “Me voy a presentar ante la Justicia para aclarar todas las dudas”

Luego de cursar un cuadro grave de Covid-19, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, se reincorporó a su actividad y brindó una entrevista a Democracia. Se refirió a cómo transitó la enfermedad y habló de la denuncia penal en su contra que realizó la oposición

- ¿Cómo se encuentra de salud?

- Estoy haciéndome estudios para tratar de recuperar la capacidad pulmonar, tengo que hacer tratamiento con kinesiólogo, estudios del corazón, recuperar la masa muscular pero, dentro de todo, la puedo contar. Esta enfermedad es una lotería, eso me decían los médicos, porque cuando se llega a un estado de inflamación puede pasar que se siga inflamando o mantenerse por unos días al límite, como estuve yo, y después mejorar. Murieron tres familiares en cinco meses. Murió mi papá en enero, un hermano de él falleció en Junín y otra hermana en Vedia, falleció el Día del Padre, yo estaba internado, así que creemos que hay una predisposición genética. Mi hermano de treinta y pico estuvo complicado en diciembre, yo también complicado, cuando esto se estudie bien creo que se va a saber que hay familias que tienen más predisposición genética para hacer neumonía bilateral y terminar en esta situación. Mi viejo y mis tíos no superaban los 70 años, no tenían patologías previas, y fallecieron.

- ¿Estuvo al tanto de su estado de salud durante la enfermedad?

- Por el lugar en el que estoy, conozco mucho de esta enfermedad y hay momentos en que no es bueno saber tanto: cuanto más sabés, es peor. Los diez días que estuvo internado mi papá yo pude estar con él porque ya había tenido Covid, con síntomas leves, y vi todos los síntomas de mi papá hasta que llegó al respirador. Esta vez, cuando vi que era positivo de Covid, se me trabó la cabeza, psicológicamente te lleva a pensar que vas a terminar igual. Tenía el saturómetro permanentemente, las tomografías me daban con un poquito de neumonía bilateral, muy poquito, pero al noveno día se agravó rotundamente, estuve catorce días con fiebre, la frecuencia cardíaca se me iba por las nubes para mantener la saturación, tenía un proceso inflamatorio grande… Lo describo como un infierno por la fiebre, no poder respirar, palpitaciones altas, el miedo que genera. Este virus te maneja psicológica y emocionalmente.

- ¿Qué lectura hace de la polémica que se generó en torno al respirador?

- Me enteré de todo el Día del Padre, ese domingo. A mí me habían internado un martes, no me había enterado. Cuando me llevaron a internar decidieron mis hijos y mi madre, yo no estaba en un estado para decidir, estaba con fiebre, no podía respirar, no podía usar el teléfono y no tenía ánimo de nada. En lo personal no me asombra cómo actuaron, lo vienen haciendo siempre, sé cómo juegan, juegan muy bajo. Pero nunca pensé que iban a caer tan bajo, jugar con la salud y la vida de una persona. Tenemos que estar todos juntos, como lo hemos hecho en pandemia, trabajando con Nación y Provincia codo a codo para cuidar esa salud. Actúan con resentimiento, lo hacen de la misma forma desde que ingresé en política. Pienso que hasta me desearon la muerte, me asombra que hay profesionales de la salud que mienten, que no tienen nada de humano, no saben de ética. Me dolió porque mancharon a Lincoln con esto, por suerte acá nos conocemos todos y no tengo más que palabras de agradecimiento para la comunidad por sus mensajes y oraciones.

- ¿Cree que hubo intencionalidad política en torno a lo que se generó por el respirador?

- No tengo dudas de que hay una intencionalidad política, todos los años electorales inventan algo grave. Pero la verdad sale a la luz. Ante las dudas que generaron, bienvenido sea que me hayan denunciado porque si no yo mismo me iba a presentar yo. La Justicia es la única forma de que se aclare esta situación, veré si voy a actuar por los daños y perjuicios, calumnias e injurias que han hecho, pero no por mí si no por mi madre y por el honor de mi viejo que falleció. En lo personal, uno está acostumbrado, pero no voy a permitir que manchen la memoria de mi viejo y el honor de mi madre, que sufre la muerte de mi padre. Así que no me va a temblar la mano.

“Mi viejo y mis tíos no superaban los 70 años, no tenían patologías previas, y fallecieron”.

- ¿Por qué tomó la decisión de no vacunarse?

- No me vacuné por varias razones. Mi papá había escuchado al Presidente decir que para octubre iban a estar las vacunas, se puso contento porque era muy metódico en el cuidado de la salud. Pero las vacunas no llegaron. Cuando llegaron las primeras 400 vacunas mi viejo estaba internado, en uno de los días más críticos. Yo me podría haber puesto la vacuna, pero consideré que era faltarle el respeto a mi padre, había muchas personas mayores, con otras patologías, no iba a utilizar la vacuna cuando otros la necesitaban. Fue una decisión personal y lo sigo sosteniendo, aún hoy hay personas de riesgo con una sola dosis que necesitan la segunda.

- ¿Por qué decidió no tomar licencia?

- Mientras estuve en mi casa, estaba consciente, charlábamos por teléfono, tomábamos decisiones todos los días, después estuve cuatro o cinco días en estado crítico, no podía ni firmar ni pedir licencia, eso lo tiene que hacer el intendente. Cuando salí de esa situación y tomé conciencia de lo que había pasado, ya empecé a tomar decisiones. Lo bueno de esto es que hay un gran equipo, no es solo el intendente, tenemos que saber eso, dejar de lado los gobiernos personales e individualistas. Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer, tiene valores, y se le da la confianza, hacen lo que tienen que hacer. Estuvieron a la altura de las circunstancias. Es una gran familia que se conforma.

- Pese al descenso de contagios, Lincoln sigue en Fase 2.

- Esperábamos pasar a Fase 3, venimos en descenso, creo que debemos aprender a convivir con este virus. El tema de las clases es muy preocupante, hace un año y medio que los chicos están sin clases. No solo por la educación sino por lo emocional y psicológico de cada chico. Mi hija mayor termina este año y el próximo se va a estudiar a la Universidad, ella me dice que no es lo mismo tener clases virtuales que presenciales, siento que perdió un año y medio y que no está preparada al ciento por ciento para la Universidad. Y la más chiquita empezó primer grado el año pasado y recién este año aprendió a leer y a escribir, con la ayuda de todos nosotros, de la familia. Para aquellos niños que no tienen conexión, computadora, teléfono, no hubo educación de ningún tipo. Aparte de las fases, la Educación debe ser una actividad esencial. Si los chicos no están en la escuela están en la calle, lo veo en los barrios. No se contagian en la escuela y se contagian en la calle.

- ¿Cómo se desarrolla la campaña electoral en Lincoln?

- Cuando uno está en el Ejecutivo, la campaña se hace con el trabajo de todos los días, demostramos con hechos, el año pasado y este, aún en pandemia, tenemos obras en ejecución en todo el distrito, localidades y barrios, eso es lo que ve la gente. La gente no quiere ver a un político que habla y promete; la gente quiere hechos. No quieren insultos, agravios ni fomentar la grieta. Para mí no hay grieta: hay gente buena, de valores, y gente mala y corrupta que aspira a tener estos lugares para beneficio propio.

- ¿Cómo ve la incorporación de Manes a la política?

- Para mí es un orgullo que Facundo Manes haya entrado a la política. Lo conozco desde hace seis años, a través de Ernesto Sanz, he ido a todas las presentaciones de sus libros, soy un fanático y seguidor de él. Él dice que tiene que haber cambio de matriz en lo que producimos y eso se da a través de la capacitación, de la ciencia, de la tecnología. Ahí hay que invertir, va a ser un proceso, pero es la salida de la Argentina.