Serenal: “Cada día que pasa, la presencialidad es un reclamo más urgente”

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, y funcionarios de su gabinete mantuvieron un encuentro con integrantes de Padres Organizados de Lincoln. Durante la reunión, los funcionarios dialogaron con el grupo de padres y madres que se movilizan por la vuelta a clases presenciales. De acuerdo a la última actualización del sistema de fases implementado por Provincia, Lincoln permanece en fase 2 y así la modalidad virtualidad deberá seguir vigente en la mayoría de los establecimientos educativos del distrito.

Mediante este encuentro realizado por Zoom, Serenal y su equipo compartieron datos sobre la situación epidemiológica de las últimas semanas; las gestiones realizadas por el Ejecutivo ante el gobierno de la Provincia de Buenos Aires para solicitar el regreso a clases presenciales en las localidades del distrito que no registran casos activos, como ya se restableció esta semana en Bayauca, Bermúdez, Carlos Salas y Las Toscas. A su vez, se respondieron diversas inquietudes de Padres Organizados y se analizaron las posibilidades de que este regreso gradual a las aulas pueda extenderse a otras localidades y algunos niveles que funcionan en la ciudad cabecera.

Tras este encuentro, el intendente Serenal remarcó: “Estamos tan preocupados como Padres Organizados por esta situación que se viene dilatando en el tiempo y, cada día que pasa, la presencialidad se convierte en un reclamo más urgente porque esto impacta en la calidad de los aprendizajes y en lo afectivo de los más chicos”.

“Hace tiempo nos venimos reuniendo con padres y madres de nuestro distrito que tienen un reclamo lógico y entendible. Cualquier vecino de Lincoln, con hijos en edad escolar, sabe lo difícil que ha sido todo este último año y medio”, señaló el mandatario. Y agregó: “Las educación no puede estar comprometida de esta manera, necesitamos un mayor nivel de entendimiento y responsabilidad de todos los sectores para lograr un regreso gradual a la presencialidad cuidada. La educación, sobre todo de los chicos que están en Inicial y Primaria, no puede mantenerse mucho tiempo más bajo la forma actual cuando sabemos que existen graves problemas de conectividad y la continuidad pedagógica no puede reemplazar al vínculo que se da en las aulas”.

El intendente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Ramón Parera; el secretario de Salud, Sergio Lorenzo; la secretaria de Cultura y Educación, Marisa Serenal; y la secretaria de Gobierno, Susana De la Torre.