Serenal solicitó la vuelta de clases presenciales para las localidades

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, solicitó la vuelta de las clases presenciales para establecimientos educativos de las localidades del distrito de Lincoln que, al momento, no tienen ningún caso activo de COVID-19. El pedido fue realizado directamente a la ministra Agustina Vila, titular de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), y alcanza a escuelas primarias y jardines de infantes de Las Toscas, Carlos Salas, Triunvirato, Bayauca y Bermúdez.

Mediante una solicitud dirigida a la titular de la DGCyE, Agustina Vila, el jefe comunal pidió que se tenga en cuenta “la situación epidemiológica favorable de las últimas semanas y se autorice la apertura de las clases presenciales en escuelas y establecimientos educativos de las localidades que no poseen ningún caso de COVID-19”. Serenal remarcó que Lincoln tiene la particularidad de que “el 50% de sus establecimientos educativos son de modalidad rural, lo que implica que la conectividad y la virtualidad no se garantizan en su totalidad, por lo que no solo se afecta de forma severa los aprendizajes sino también la cuestión emotiva y psicológica de los alumnos”.

En ese sentido, el mandatario señaló que “la situación de aprendizaje en las aulas es fundamental” y agregó: “Obviamente que hoy, también, son indispensables los protocolos y los cuidados, pero tenemos que poner nuestro mayor empeño para recuperar ese espacio de encuentro tan necesario que fortalece los vínculos”.

En detalle, a través de esta petición, se solicitó la vuelta a la presencialidad para la Escuela Primaria N° 16 y el Jardín de Infantes N° 911 de Las Toscas; la Escuela Primaria N° 21 y Jardín de Infantes 905 de Carlos Salas; Escuela Primaria N° 56 de Triunvirato; Jardín de Infantes N° 904 y Escuela Primaria N° 17 de Bayauca; y Escuela Primaria N° 23 de Bermúdez. Además, queda a consideración de las autoridades provinciales la posibilidad de otras aperturas en esas localidades del Distrito.