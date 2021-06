Críticas de la oposición por la internación de Serenal en Junín

La derivación del intendente de Lincoln, Salvador Serenal, a la clínica La Pequeña Familia de Junín generó polémica no solo porque el jefe comunal no fue internado en el hospital municipal de su ciudad, con camas y equipamiento disponible, si no también porque en el traslado trajeron un respirador para ser utilizado en caso de que lo necesite.

"El propio secretario de Salud del municipio de Lincoln, Sergio Lorenzo, admitió en declaraciones públicas que, con su consentimiento, retiraron un respirador artificial del hospital municipal “Dr. Rubén Miravalle” para trasladarlo a la sala donde se encuentra internado el intendente Salvador Serenal, en la clínica La Pequeña Familia de la ciudad de Junín. Es una vergüenza que el intendente haya tomado un instrumento del Estado como si fuera un bien popio para trasladarlo a un sanatorio privado. Los respiradores son escasos en el contexto de pandemia que atravesamos, y más en un distrito como el de Lincoln, colapsado por los casos de COVID-19", dice el comunicado del Frente de Todos Lincoln y agrega que "según se desprende del parte oficial sobre su salud, el intendente no necesitaba asistencia respiratoria mecánica en el momento de su traslado. Por lo tanto, se infiere que llevaron el respirador por si acaso".

Por otro lado, desde el Frente de Todos indicaron que "el hospital municipal garantiza las mismas condiciones de internación para cualquier vecina o vecino, como así también para el intendente o para cualquier funcionario. En ese caso, ¿Por qué no utilizó los servicios de salud de nuestro hospital? En ese contexto entendemos que no existen excusas que disculpen el accionar de Salvador Serenal. Las autoridades municipales no pueden tener ningún tipo de privilegios. Es su responsabilidad intransferible generar condiciones de equidad e igualdad ante la misma problemática".

Por estas horas, desde el Frente de Todos Lincoln evalúan si se cometió delito y no está confirmado que denunciarán penalmente al intendente. Salvador Serenal se encuentra estable, con requerimiento de oxígeno.

El comunicado de la UCR

"En virtud de la cantidad de dichos y mensajes que con tanta saña y mala intención se han reproducido en todos los medios en relación a la salud del Intendente Salvador Serenal a raíz de su contagio con COVID-19, desde el Comité local de la UCR nos dirigimos a la población para aclarar lo siguiente: en ningún momento el Sr. intendente manifestó su deseo de ser trasladado para su internación a una clínica privada de la ciudad de Junín. Por el contrario, era su intención que se lo haga en el hospital municipal a pesar de la carga emocional que aún pesa en él por la muerte de su padre. No obstante, pese a su deseo, la decisión fue tomada por el Dr. Sergio Lorenzo, secretario de Salud del municipio, quién justificó la medida como consecuencia del cuadro de salud que presentaba", comienza el comunicado.

"Ante la eventualidad de ser necesario el suministro de oxígeno y la respectiva consulta al nosocomio juninense, estos manifestaron no poseer los equipos necesarios por lo que aconsejaban su provisión, que fue lo que definitivamente decidieron desde el área de salud, sin que el intendente se enterara. El intendente municipal no ha sido vacunado aún por decisión propia ya que manifestó en todo momento que lo haría recién cuando le correspondiera por su edad. Esta determinación lo muestra en toda su magnitud ética como en todo su proceder como persona y como funcionario", señalaron en el comunicado y agregaron que "cabe aclarar que esta práctica es totalmente justificable, más allá de quien eventualmente lo necesite, sea el intendente o cualquier ciudadano. Máxime cuando ninguna persona que haya estado internada por contagio en ese momento en el Hospital Municipal lo necesitó. No se debe soslayar tampoco el cuadro dramático de la familia que también abogó por su traslado. Teniendo en cuenta que su padre estuvo muchos días internado en el Hospital Municipal y terminó falleciendo por COVID-19. Como también que sus hermanos están contagiados. Situación que debe ser contemplada al momento de tomar drásticas determinaciones".

"El uso político que se ha visto reflejado desde distintos sectores partidarios es deleznable. Usar una situación tan crítica para sacar provecho para su espacio demuestra a las claras que cuando se llenan la boca de que no hay que hacer política con la pandemia es cinismo puro. No obstante se deben tomar decisiones rápidas y concretas porque ya se sabe que quienes han estado contagiados por el virus les demanda mucho tiempo restablecerse en plenitud, por lo que es preciso que la concejal Patricia Galinelli asuma ya mismo en su reemplazo. Como también el Dr. Sergio Lorenzo analice seriamente si su proceder estuvo acorde a las responsabilidades que le compete como Director Municipal de Salud y dentro de la ética profesional".