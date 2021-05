530 contagios activos de COVID-19 en Lincoln

En la jornada del domingo se registraron 54 nuevos casos de COVID-19 en Lincoln: 20 por laboratorio del Hospital, 16 por test de antígeno, 13 por laboratorio privado y 5 por criterio clínico epidemiológico; se trata de 27 personas de Lincoln, 2 de Arenaza, 2 de Bayauca, 3 de El Triunfo, 5 de Roberts, 15 en Pasteur. A su vez, 29 pacientes recibieron el alta médica: 16 en Lincoln, 2 en Arenaza y 11 en Pasteur.

En este momento hay 530 contagios activos en el distrito: 324 en Lincoln, 26 en Arenaza, 27 en Roberts, 33 en El Triunfo, 2 en Martínez de Hoz, 94 en Pasteur, 22 en Bayauca y 2 no residente. A su vez, hay 6 camas ocupadas en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital y 12 en cuidados generales. En las clínicas privadas hay 1 ocupada en UTI y 7 en cuidados generales.

Serenal se mostró crítico con la implementación del Plan Provincial de Vacunación al señalar que, al momento, “el sistema de vacunación ha fracasado” porque a diferencia de otros países limítrofes que ya tienen al 50% de su población inmunizada con dos dosis, en cambio, en la Argentina esa cifra apenas alcanza el 5%. Sobre ese punto sentenció: “Si hubiésemos implementado bien el sistema de vacunación, no hubiésemos especulado y no hubiésemos hecho política con esto, hoy la situación sería diferente. Hoy no tendríamos que estar hablando de una cuarentena nuevamente estricta”.

Al respecto Salvador Serenal profundizó: “No deberíamos estar pasando por esta situación de angustia que estamos viviendo, por este nuevo confinamiento, después de un año en el que tuvimos el tiempo suficiente para trabajar”.