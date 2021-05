Con críticas al plan de vacunación contra el Covid, Serenal instó al cuidado personal

Así se manifestó en conferencia de prensa el intendente Salvador Serenal en relación a las últimas medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y Provincial.

En ese marco, el Ejecutivo local comunicó las restricciones que comenzaron a regir desde ayer en Lincoln.

Al inicio de la conferencia de prensa brindada el viernes último en el Palacio Municipal, el intendente Serenal sostuvo que Lincoln acompañará las medidas informadas por Nación y Provincia para los próximos 9 días “porque sabemos la situación epidemiológica que vive el país, la provincia y nuestro distrito”. Y agregó: “Siempre he manifestado que debemos buscar el equilibrio entre la salud, lo económico y las libertades individuales y comerciales”.

En esa línea, el jefe comunal aclaró: “Estamos acompañando las medidas, pero siempre fuimos criteriosos a la hora de aplicarlas en territorio porque no en todos los distritos es la misma realidad”.

Vacunación

Para Serenal la implementación del Plan Provincial de Vacunación fracasó, ya que “a diferencia de otros países limítrofes que ya tienen al 50% de su población inmunizada con dos dosis, en cambio, en la Argentina esa cifra apenas alcanza el 5%.

Sobre ese punto, sentenció: “Si hubiésemos implementado bien el sistema de vacunación, no hubiésemos especulado y no hubiésemos hecho política con esto, hoy la situación sería diferente. Hoy no tendríamos que estar hablando de una cuarentena nuevamente estricta”.

Salvador Serenal profundizó: “No deberíamos estar pasando por esta situación de angustia que estamos viviendo, por este nuevo confinamiento, después de un año en el que tuvimos el tiempo suficiente para trabajar”.

Medidas

El jefe comunal linqueño volvió a remarcar la importancia de acatar las medidas de prevención vigentes y le pidió a cada uno de los habitantes del distrito ser responsables porque frente al virus “no hay fórmulas mágicas” y que “hoy la mejor vacuna sigue siendo el cuidado de nosotros mismos”, cerró.

Las medidas son:

A partir de las 00 del sábado 22 y hasta las 24 del domingo 30 de mayo, quedan suspendidas las actividades sociales, educativas, culturales, religiosas y deportivas en forma presencial.

Solo se podrá circular por cuestiones estrictamente necesarias como salud, trabajo y aprovisionamiento de víveres, entre las 06 y las 18.

Todos los comercios y las actividades económicas esenciales (inclusive supermercados, kioscos y negocios de cercanía) podrán funcionar entre las 06 y las 18, con aforo del 30%.

Locales gastronómicos (bares, restaurantes, heladerías) podrán funcionar entre las 06 y hasta las 23 únicamente mediante servicio de delivery (no take-away).

Las estaciones de servicio podrán continuar funcionando con venta libre de 6 a 18 Y de 18 a las 24., solo para despacho de combustible para trabajadores de actividades esenciales.

Las farmacias de turno podrán funcionar las 24 horas.

Solo se podrán realizar actividades físicas individuales (bicicletear, correr y caminar) al aire libre, entre las 06 y las 18.

Gimnasios, clubes, canchas de fútbol, bochas, automovilismo, trote y otros predios deportivos deberán suspender sus actividades y permanecer cerrados.

Las celebraciones religiosas solo se podrán realizar vía streaming.

El servicio de remis podrá funcionar hasta las 18 y luego de las 18 y hasta las 24 lo harán solo con guardia para emergencias.

Queda suspendida la actividad educativa bajo la modalidad presencial, de acuerdo a los anuncios de autoridades nacionales y provincial.

-Los jardines maternales, talleres, institutos de danza y/o idiomas, bibliotecas y museos deberán permanecer cerrados.

-Queda prohibida la permanencia de personas en espacios verdes / espacios públicos (plazas, parque, rotonda), solo estará contemplada la circulación en dichos lugares.