Causa contra Fernández por corrupción: Serenal participó de una audiencia

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, participó de una audiencia premilinar, convocada por el Tribunal en lo Criminal de Junín, en la causa que instruye el fiscal Javier Ochoaizpuro contra el ex jefe comunal Jorge Abel Fernández y un grupo de colaboradores a quienes se les imputan 59 hechos de corrupción en concurso real.

"Como lo he expresado cada vez que los vecinos de este querido distrito me otorgaron la responsabilidad de gobierno, seguiré acompañando el debido proceso legal para que, de una vez por todas, no reine la impunidad", escribió Serenal en sus redes sociales y agregó: "junto a todas las personas de bien que me acompañaron en esta denuncia, seguiremos estando donde el pueblo de Lincoln nos convoque para siempre seguir accionando con honestidad, apoyados en los valores de la Verdad y la Justicia".