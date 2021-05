Serenal destacó la importancia de los testeos en el control de la pandemia

En una entrevista con TeleJunín Noticias, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, destacó la realización de los testeos rápidos para detectar casos asintomáticos de coronavirus en la ciudad, que se encuentra en Fase 3, y la inversión de 4 millones de pesos en el laboratorio que permite realizar la tarea.

A su vez, hizo hincapié en la necesidad de profundizar los cuidados y la responsabilidad social ante la suba de casos en el marco de la segunda ola, para evitar el colapso del sistema de salud.

Administrar la cuarentena

Ante la falta de camas de terapia que afectó días pasados a Junín y la derivación de pacientes de la Región, surgió un pedido desde la mesa sanitaria para que otros distritos pasaran a Fase 2.

Consultado sobre ello, Serenal consideró que “cada uno de los distritos tiene diferentes particularidades. Creo que al haber tenido una cuarentena muy estricta el año pasado, hoy debemos aprender a administrar la cuarentena”.

El intendente de Linconoln destacó: “Creo que hay distritos que tienen que tener una restricción más severa y otros no. Siempre conociendo el territorio y viendo la situación epidemiológica de este virus y también el tema de camas que sí comparto con Pablo (Petrecca) de que él recibe, al ser un Hospital Provincial, derivaciones de otros municipios, también de Lincoln, y eso también genera una suba de uso de camas. En la ecuación que se hace de Provincia, no solo por los contagios diarios sino también la situación del hospital o clínicas privadas, a Junín en particular la perjudica”.

No obstante, aseguró: “Pero creo que más allá de que estamos en Fase 3, Fase 2 o 4, las restricciones son medio parecidas; quizás cambia en el tema de la escolaridad que nosotros, y creo que también Pablo (Petrecca), estamos de acuerdo en que debemos tener presencialidad. De hecho, creo que el lugar más seguro que hay para los chicos es la escuela, porque se cumplen protocolos”.

Reconoció que “quizás fuera de la escuela, principalmente en las reuniones sociales o fiestas clandestinas el porcentaje de contagios es el más grande y es ahí donde nosotros como Estado tenemos que controlar. Muchas veces se nos hace imposible porque el recurso humano es escaso y por eso pedimos nosotros a la comunidad la máxima responsabilidad. Creo que depende mucho de la responsabilidad de cada uno, de cumplir los protocolos que ya sabemos, del cuidado que debemos tener cada uno de nosotros, como siempre digo, también para cuidar a nuestros padres y nuestros abuelos, que son a los que más afecta este virus”.

Serenal remarcó que además del Estado, la comunidad y las instituciones intermedias son necesarias para superar la situación, de lo contrario, “va a ser difícil pasar esta segunda ola, porque sabemos que tenemos variantes del virus más agresivas. Se ha comprobado que afecta a gente más joven. Es una situación preocupante, nos preocupa a los Estados y más aún cuando vemos que hay también un cansancio de la comunidad. Ha afectado mucho en lo psicológico, lo emocional de cada una de las personas, con una cuarentena muy dura el año pasado”.

Y aseguró que “hoy les cuesta acogerse a las nuevas restricciones que tanto el Estado nacional como el provincial o el local llevamos adelante. Nos está costando mucho a los intendentes que la gente simplemente se cuide. Más allá de que hay un plan de vacunación, que va a faltar mucho para generar una inmunidad de rebaño, nos va a llevar este año y parte del año que viene, hoy la mejor vacuna sigue siendo el cuidado de cada uno de nosotros”.

Sistema de salud

La particularidad de este virus “es que tiene un contagio rápido. Si nosotros podemos lograr que el porcentaje sea bajo con la circulación o los hábitos que tenemos que tener, todos podemos ser atendidos por el sistema de salud”, aseguró el intendente de Lincoln.

“Cuando el contagio se da rápidamente, peligra que colapse el sistema de salud, como ha pasado en todos lados. Le pasó a Lincoln en la primera ola que tuvimos en noviembre y diciembre”.

Testeo de asintomáticos

Serenal destacó la tarea que realizan para testear a los vecinos y buscar frenar la cadena de contagios.

“En la población tenemos el 30% asintomático, el 30% sintomático leve, que muchas veces no se reportan, y el control que tenemos del otro 30% que es el que se reporta, casi un 60% de personas que no podemos controlar”, explicó.

“El testeo que hemos lanzado lo podemos llevar adelante porque el año pasado hemos invertido en un laboratorio, hemos invertido alrededor de 4 millones de pesos, es municipal. También recibimos insumos de la Provincia y también adquirimos insumos y podemos salir a testear e ir a buscar al asintomático o al sintomático leve. En estos últimos testeos que hemos hecho, hemos encontrado muchos y eso nos permite rápidamente actuar, aislarlos y cortar la cadena de contagio”.

Serenal reconoció: “Notamos la suba de casos pero podemos tener un control más justo y más rápido de la persona que es asintomática y cortar ese contagio masivo”.