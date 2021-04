Santiago Catalán Pellet, nuevo director de Atención Primaria de la Salud

Luego de renunciar al cargo de secretario de Salud de la Municipalidad de General Viamonte, el médico Santiago Catalán Pellet se sumó al gabinete de Salvador Serenal, en Lincoln, y es el nuevo director de Atención Primaria de la Saud, puesto que había quedado vacante tras la partida de Andrea Biasseti.

Al momento de presentar su renuncia, Catalán Pellet había argumentado motivos éticos: "tengo mi reparo ético de conciencia y no puedo obstruir una ley a la que puede acceder una persona, hay que garantizarlo porque el sistema es público, no privado”, dijo Catalán Pellet tras renunciar en Viamonte y agregó: “yo no puedo hacerlo porque no puedo concebir el derecho vulnerado del niño por nacer. A las 4 semanas late un corazón”.

La carta de renuncia en Viamonte

El Dr. Catalán Pellet dejó una carta explicando los motivos de su renuncia: “Vecinos, colegas y equipo, por la presente notifico, con gran pesar, mi renuncia indeclinable como secretario de Salud del municipio de General Viamonte, cargo que ocupo desde 2017. Agradezco la oportunidad y la confianza brindada por el intendente, Franco Flexas, para llevar adelante transformaciones tan profundas (y tan necesarias) en el sistema de salud de este pueblo tan querido. Durante mi paso por la gestión logramos realizar cambios positivos y trascendentales en la calidad de atención hospitalaria, con la mirada puesta en la infraestructura, el recurso humano, modernización y ampliación de servicios para el vecino".

En otro tramo del texto, Catalán Pellet señala que "es imposible no reconocer la sanción de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo como causa de mi renuncia. Esta ley obliga a las autoridades del sistema público de salud a tomar medidas que van absolutamente en contra de mis convicciones y atentan contra el juramento que hice el día que me recibí. Respeto profundamente a quienes piensan distinto, mi intención es generar puentes y no controversias, trabajaré siempre en el desarrollo de políticas que contemplen a los niños por nacer y el acompañamiento de la mujer embarazada".

"Soy una persona que siempre respetó la ley, por eso me sumo a la decisión de otros colegas de la Provincia que comparten mi cargo de no obstaculizar la implementación de la nueva ley y hacer paso a un costado. Agradezco al equipo de la secretaría que me acompañó: Carolina Martínez, Guillermo Liffourena y Florencia Adamini. Con ellos logramos la organización hospitalaria, servicios médicos de calidad, nuevas habitaciones y camas en el Hospital, incorporación de espacialidades y hasta un servicio de asistencia integral para los adolescentes (CASIA) con el que logramos disminuir los embarazos en ese grupo etario", expresa Catalán Pellet.

Por último, señala: "Fue un honor compartir estos años con el equipo de gestión de Franco, que además de trabajadores comprometidos demostraron ser excelentes personas. Gracias vecinos de General Viamonte por el cariño diario. Con aciertos y errores, trabajamos todos los días para lograr tener un sistema de salud de calidad para los más vulnerables”.

“Tengo mi reparo ético de conciencia”

Tras su renunica, en febrero de 2021, en diálogo con Radio Viamonte, el exfuncionario destacó que “este es un programa de acción que empezó hace cinco años. Me hubiese gustado terminarlo, soy parte de estos últimos tres. Tuve la suerte de ser convocado, trabajar, y continúa en la misma dirección. Lo que le importa al vecino es que hay un plan estratégico diseñado, no es que cambia todo, seguimos en la misma dirección. Lo aclaro porque la gente está cansada de que pase eso, es el precio de la grieta, no estamos improvisando. Son las mismas políticas públicas, no hay cambios, salvo las cosas en las que Carolina ponga su impronta”.

“La gente tiene que saber que hay una nueva ley, que establece un derecho, hay que cumplirla. El equipo de salud, correspondiente a Región Sanitaria III, gente seria, con valores, los que piensan distinto a mí con respecto a esta ley no son mis enemigos. Yo expuse mi posición personal, no quiere decir que tenga la verdad revelada ni que los demás sean asesinos, esto de los polos no suma, nos aleja del problema real de los abortos clandestinos. No hay que ideologizarlo ni teñir de política todo. Hablo desde mi conciencia y mi aporte, busco conciliar puentes. Tengo mi reparo ético de conciencia y no puedo obstruir una ley a la que puede acceder una persona, hay que garantizarlo porque el sistema es público, no privado”, dijo Catalán Pellet y agregó: “Yo no puedo hacerlo porque no puedo concebir el derecho vulnerado del niño por nacer. A las 4 semanas late un corazón”.

Por otro lado, dijo que “la gente seria que está a favor de esta ley coincide con quienes disentimos: cada persona que llega con el fin de realizarse un aborto significa una falla en el sistema público. Disentimos en la intervención pero una mujer que tiene que abortar es un fracaso del sistema de salud, educativo y social. A mi criterio, es una respuesta incompleta: se resuelve un problema descartando una vida humana. Yo no hablo desde la verdad revelada, yo no puedo impedir el acceso a la ley, por eso doy un paso al costado”.

“Como equipo de salud conformamos un grupo de Interrupción Legal del Embarazo, de asesoramiento. Hay que ser serios, la línea es muy delgada: mostrar una ecografía a una mujer que quiere abortar es violencia obstétrica, pero ¿por qué no le voy a preguntar si quiere verla? Hay cosas tendenciosas. Hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Lo vengo trabajando, tengo los pies embarrados, quiero trabajar en inclusión de derechos, quiero hacerlo pero no puedo. Hay un derecho vulnerado, el niño tiene un ADN distinto al de la madre, es terrible, no atento contra el derecho de la mujer pero peleo por el del niño por nacer”, dijo con contundencia Catalán Pellet.

“Esta ley atraviesa temas muy candentes y muchos secretarios de Salud van a dar un paso al costado. En Lincoln, donde vivo, voy a tratar de generar puentes. Nosotros bajamos el embarazo adolescente con un Centro de asistencia social, no hablo desde la teoría, yo intervine. Hay que hacer autocrítica. El aborto no puede ser un método anticonceptivo”, cerró.