Está abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2021

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron que ya se encuentra abierta la inscripción para participar en los Juegos Bonaerenses 2021. Esta edición volverá a tener deportes presenciales y también disciplinas virtuales, con la novedad de la incorporación de la rama universitaria. Si las condiciones sanitarias lo permiten, se prevé realizar una Final Provincial en Mar del Plata tal como ha ocurrido históricamente.

Hasta el 31 de mayo, los integrantes de las categorías Juveniles, Universitarios, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad podrán inscribirse en la edición 2021 del torneo más importante de la provincia de Buenos Aires. El inicio de las competencias, a través de la Etapa Local, está previsto para junio, mientras que en agosto se espera que se desarrollen las regionales clasificatorias a la Final Provincial.

En ese sentido, este año, las inscripciones están abiertas para los deportes presenciales habilitados por las autoridades sanitarias provinciales, tales como el ajedrez, atletismo, básquetbol 3×3, beach vóley, padel, natación, skate, tenis, automovilismo (karting), golf, entre otros. En tanto, las disciplinas que se desarrollarán de manera virtual en todas sus etapas serán los deportes electrónicos (FIFA, League of legends, Fortnite, etc.) y actividades como taekwondo, judo, dibujo, malambo, entre otras. A su vez, las disciplinas virtuales que contarán con una final presencial serán: gimnasia artística, patín artístico, freestyle, stand up, entre otras.

Cabe destacar que cada municipio también podrá presentar sus selecciones municipales de básquetbol, futsal, rugby, hockey, voleibol, y otros deportes de conjunto. Esta decisión tiene como objetivo disminuir el riesgo local simplificando la Etapa Municipal.

Inscripción

En el Distrito de Lincoln las inscripciones se realizarán de la siguiente manera:

-Deportes: las personas que integren las categorías juveniles o universitarias y deseen participar de alguna de las disciplinas deportivas, para inscribirse deberán comunicarse, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, con la Dirección de Deportes al teléfono 43- 9000 – Int. 153, o vía mail a deportes@lincoln.gob.ar

-Cultura: quienes deseen participar en algunas de las disciplinas culturales, deberán comunicarse con el Ateneo Cultural, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, al teléfono 42-3609 o escribiendo a teatro@lincoln.gob.ar

-Adultos Mayores (+60): los mayores de 60 años que deseen inscribirse en cualquiera de las disciplinas, deberán comunicarse con Dirección de la Tercera Edad, de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas, al teléfono 42-5016.

-Personas con Discapacidad: las Personas con Discapacidad que quieran participar en cualquiera de las disciplinas, deberán comunicarse con la Dirección de Discapacidad, de lunes a viernes de 8 a 12 horas, al teléfono 42-4220.