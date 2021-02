Nueva inclusión laboral

A través del programa #PromoverEmpleo, Sofía Bidart comenzó a desempeñarse como trabajadora Social en Cáritas Parroquial Lincoln.

“Mi trabajo consiste en realizar las entrevistas a las personas que van a buscar la mercadería a Cáritas, siempre desde el Trabajo Social, que es mi profesión. Decidí estudiar esa carrera porque pensaba que, así como mucha gente me ayudaba a mí, yo también podía ayudar a otras personas y, a medida que me fui desenvolviendo en lo social, me di cuenta de que tenía mucho para aportar desde mi mirada", cuenta Sofía.

Con esta esta política de inclusión, ya se concretaron más de 30 nuevas oportunidades de desarrollo para personas con discapacidad.