Realizan clase abierta presencial por la vuelta a clases

Desde el espacio Juntos por el Cambio de Lincoln convocan a padres, docentes y ciudadanos en general a la clase abierta presencial en defensa de la vuelta a las aulas que se realizará en la Plaza Sarmiento martes 9, a las 19.

"Desde distintos sectores del gobierno provincial y nacional se vienen escuchando reiteradamente manifestaciones que presagian grandes complicaciones para instrumentar la vuelta a las clases presenciales en todos los niveles. Desde nuestro espacio estamos totalmente convencidos que los niños deben volver al aula. No por esto se debe generar una puja política, máxime estando los chicos por medio. Pero se debe recapacitar que está mundialmente demostrado las grandes ventajas de la sociabilidad de los niños en la escuela", señalaron en un comunicado que emitieron y agregaron que "la virtualidad tiene un límite y afecta principalmente a los sectores màs vulnerables sin acceso a la conectividad y los niños no pueden estar juntos compartiendo las horas tan necesarias para su mejor desarrollo. Es posible garantizar una presencialidad segura. No podemos entrar en la falsa antinomia de educación versus salud".