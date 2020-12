El distrito linqueño cuenta con su propio laboratorio de diagnóstico de Covid-19

El viernes último, se presentó el laboratorio de diagnóstico de COVID-19 que el municipio de Lincoln montó en el Hospital Municipal para tener resultados de los hisopados de forma más rápida.

“Con este nuevo equipamiento, vamos a tener más autonomía y la posibilidad de detectar de forma temprana los contagios, hacer monitoreo y control del virus. Seguimos invirtiendo para tener un hospital modelo y cuidarnos entre todos”, manifestó el intendente Salvador Serenal.

Más detalles



En el Hospital Municipal, el intendente Salvador Serenal y el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, presentaron el laboratorio especializado en diagnóstico rápido de COVID-19, que comenzará a operar en los próximos días y que le brindará a Lincoln una cierta autonomía en los análisis.

El laboratorio trabajará con la técnica NeoKit y posibilitará una detección molecular simplificada del virus, lo que intensificará la cantidad de hisopados diarios y agilizará el período de demora de las muestras. Este centro de análisis fue equipado con la compra de una cabina de bioseguridad, una estufa microcentrífuga de laboratorio, pipetas y material descartable, lo que significó una erogación inicial que ronda los $1.500.000.

Durante la presentación, el intendente Salvador Serenal se mostró conforme con esta importante inversión realizada por el municipio y resaltó que Lincoln es uno de los pocos distritos de la región que cuenta con este tipo de laboratorio para atender la emergencia del COVID-19 y eso “prestigia al Hospital respecto de otras actividades que también hacen los bioquímicos”.

“Hoy Lincoln está pasando por una ola de contagios y este laboratorio es muy importante porque vamos a poder hacer operativos para buscar principalmente a aquel paciente asintomático y aislarlo”, remarcó el jefe comunal.

Por su parte, el secretario de Salud, Sergio Lorenzo, indicó que con estas pruebas NeoKit, en unas 5 o 6 horas es posible tener un resultado positivo o negativo. Y agregó que estas pruebas no reemplazarán a las pruebas PCR que ya se realizan en el Hospital, sino que actuarán como complemento. “Esto no significa que a partir de ahora no se vayan a enviar más muestras a Junín, sino que nos permite aumentar la capacidad de hisopados; esto viene a sumar, no a reemplazar”, recalcó.

En esa línea, la bioquímica Celeste Comín detalló que el laboratorio tiene una capacidad para procesar unas 30 muestras diarias, extendible a 50, con base en un método “muy sencillo y comparable a lo que se hace en Junín con la biología molecular por PCR”.

El equipo de laboratorio estará conformado por las bioquímicas Celeste Comín, Adriana Romitti y Marianela De las Heras, y la bióloga Mariela Álvarez. El personal a cargo del laboratorio fue capacitado con desarrolladores del NeoKit del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).