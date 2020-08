El intendente Salvador Serenal pidió mayor responsabilidad en medio de la pandemia

En conferencia de prensa, el intendente Salvador Serenal se pronunció respecto al cumplimiento de la cuarentena en el distrito de Lincoln, que hasta el momento se mantiene sin casos activos de Covid-19.

El jefe comunal se mostró preocupado por el aumento de la curva de contagios en el interior de la Provincia y por el incumplimiento de las medidas de prevención en Lincoln.

“Hoy somos uno de los ocho distritos libres de coronavirus, pero veo que estamos relajados y eso es lo peor que nos puede pasar”, afirmó Serenal. En esa línea, agregó: “Si no seguimos actuando preventivamente y no cumplimos con las medidas sanitarias básicas le estamos dejando librado el terreno al virus”.

A su vez, el jefe comunal manifestó su preocupación por el considerable aumento de casos en el interior de la provincia de Buenos Aires y pidió no relajarse. “Tenemos a la vista qué es lo que pasa cuando una comunidad se relaja, cuando una amplia mayoría no actúa con responsabilidad. Es lo que pasó en distritos vecinos. Hoy la película de lo que está sucediendo no es Italia, no es España, no es el AMBA, es acá nomás”, enfatizó.

Por otra parte, Serenal reconoció que “el virus va a entrar a Lincoln”, pero aseguró que “si la comunidad es responsable y cumple los protocolos básicos, vamos a tener los contagios con una línea plana y eso nos permitirá controlarlo y no llegar a un colapso en el sistema de salud”.

A los jóvenes

En otro pasaje de la conferencia, el alcalde se dirigió a los jóvenes: “Les pido a los jóvenes y a los papás de esos jóvenes que hacen fiestas clandestinas que muchas veces son imposibles de encontrar, que por favor nos acompañen porque estamos en una situación crítica y para continuar en Fase 5 necesitamos de la colaboración de todos”.

“No queremos ver los negocios cerrados, no queremos tener la sirena de los Bomberos, otra vez, queremos seguir trabajando y buscando el equilibrio entre la salud y lo económico, pero gran parte de eso depende de cada uno de nosotros”, cerró Serenal.