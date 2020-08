El municipio trabaja en el ordenamiento de los basurales a cielo abierto

Continúan los trabajos para ordenar los vertederos de la ciudad de Lincoln y la localidad de Roberts. En los próximos días se proyecta comenzar en Pasteur.

Desde la Dirección de Medio Ambiente, perteneciente a la Secretaría de Producción, indicaron que se continúa trabajando en el proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que tiene como objetivo principal cerrar definitivamente los basurales a cielo abierto del Distrito.

En ese marco, avanzan las tareas de compactación y enterrado de la basura que se encuentra en los sumideros de Lincoln y Roberts, con el propósito de convertirlos, en primer lugar, en vertederos controlados con lugares delimitados para los distintos tipos de residuos, y avanzar paulatinamente hacia la clausura definitiva de estos puntos.

“Un largo camino”

Respecto a estos trabajos, el titular de la cartera ambiental del municipio, Javier Cirielli, indicó: “Nos encontramos en la etapa en la que estamos haciendo un ordenamiento ambiental para que no haya más basura tirada ni presencia de roedores en estos lugares”. A su vez, explicó que “en principio se van a empezar a cerrar progresivamente los basurales a cielo abierto, y luego la etapa que le sigue es que todos sean vertederos controlados, lo que significa que van a contar con lugares específicos para hacer los vuelcos”.

Si bien el propio Cirielli ponderó el valor que tiene el trabajo que se está realizando, aclaró que se trata “de un largo camino que no puede detenerse” y de un proyecto que demandará entre 3 y 4 años para llegar al cese definitivo y la forestación de los suelos para convertirlos en sumideros de dióxido de carbono.

Por otra parte, el funcionario enfatizó sobre la necesidad de educar a la población para reducir la generación de residuos y lograr la separación en los domicilios. “El problema de la basura no es solo de un municipio, ni mucho menos de una sola área municipal, es de toda la población”, subrayó el director de Medio Ambiente.

“Vemos en los basurales que la gente tira cualquier cosa, por eso hay que educar y eso es parte del trabajo que estamos haciendo”, comentó y agregó: “La gente tiene que saber que un cartón bien separado le genera ingresos a una cooperativa y un plástico bien lavado puede ser aprovechado para darle una utilidad”.

Por último, Cirielli manifestó que la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) “si bien tiene un recupero importante, lo ideal es la educación y la separación en origen para reducir la cantidad de desechos que llegan a la planta”.