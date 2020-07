Reabrieron los gimnasios en Lincoln

Tras aprobarse en el Concejo Deliberante la Ordenanza que presentó el Ejecutivo municipal, los establecimientos deportivos privados reabrieron sus puertas.

El profesor de Educación Física Guillermo García, propietario del tradicional gimnasio “Fierros Viejos” y miembro del Círculo Gimnasios Lincoln, dijo a La Posta que “todo esto es bueno, es más que satisfactorio haber podido volver a nuestras fuentes de trabajo y que no se pierdan estos centros de actividades físicas. En ese contexto, la sensación que nos queda es que necesitamos que nos ayuden a convivir con el virus, y en todos sus aspectos, porque, en realidad, todo esto no va a quedar así. El virus va a seguir existiendo y nosotros tenemos que aprender a convivir con él. En definitiva, estamos todos contentos por haber podido volver no sólo a trabajar en la fase cinco, sino también en la cuatro. En ese marco está bueno que nos hayan escuchado y nos hayan dado una solución, ya que, al fin y al cabo, los políticos son nuestros representantes”.

“Estamos volviendo a reacomodar y a dar los turnos, también respetando los protocolos que se han formalizado para que podamos volver a trabajar, y hasta tratando de mejorarlos para que todo esto pueda seguir en buenos términos y evitar que estos centros no sean complicaciones para la salud pública, sino todo lo contrario: que estos espacios funcionen como un apoyo para la salud pública, en la prevención de enfermedades, y no únicamente en lo que tiene que ver con el bienestar físico de las personas, sino también en el emocional”, agregó en diálogo con La Posta.

Quedaron habilitados en el distrito de Lincoln los establecimientos deportivos privados, las clases de equitación, entrenamiento funcional, danzas, clases de artesanías, yoga, pilates, spinning y clases de trabajo postural con aparatología.

Foto ilustrativa.