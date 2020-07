Salvador Serenal: “Tratamos de buscar el equilibrio entre la salud y lo económico”

La ordenanza, impulsada por el intendente Salvador Serenal, habilitó en el distrito de Lincoln los establecimientos deportivos privados, las clases de equitación, entrenamiento funcional, danzas, clases de artesanías, yoga, pilates, spinning y clases de trabajo postural con aparatología.

El proyecto fue votado en la sesión extraordinaria realizada el pasado lunes y contó con el apoyo del Interbloque Juntos por el Cambio y el bloque Cambiemos – Pro. Por su parte, los ediles Martín Folcia, Bernardo Baccello, Mónica Solanille y Diego Ibañez, del Frente de Todos, no acompañaron el proyecto y realizaron una propuesta paralela que no fue aprobada. A su vez, la concejala Patricia Gatti votó por la negativa, mientras que Juan Pezzi y Alejandra López, del mismo espacio, estuvieron ausentes en la sesión.

- ¿En qué está basada esta ordenanza?

- En primer lugar, tratamos de escuchar y ponernos en el lugar de estas familias, estas personas que hace más de 120 días que están sin poder abrir sus gimnasios, escuelas de danzas, talleres, realmente es muy preocupante.

Basamos el proyecto en la libertad y la coherencia de lo que significa el trabajo, por qué podemos habilitar algunas actividades y por qué no. La resolución ministerial del Gobernador, si bien nos informa que no pueden abrir estas actividades, que están prohibidas, nosotros lo que hicimos fue presentar este proyecto de ordenanza porque conocemos el territorio, sabemos cómo estamos cuidando a la población con respecto a la salud y creemos que se pueden llevar adelante estas actividades. Queríamos la representatividad de otro cuerpo, otro poder, en este caso el legislativo, que debate esta ordenanza y fue presentada en el Concejo Deliberante.

Si lo tenemos controlado epidemiológicamente podemos hacer distintas actividades, empezar a convivir con el virus.

También está basada en la autonomía municipal que se discutió en la reforma constitucional del año 1994 y que hoy hasta la Justicia ha dado fallo favorable en lo que respecta a la autonomía municipal. Fue tratada en el Concejo Deliberante; el interbloque de PRO, Cambiemos y UCR que tenemos aprobó el proyecto; en cuanto al Frente de Todos, hubo concejales que no estuvieron presentes, una edil lo rechazó y otros concejales presentaron una ordenanza que era inviable y la presentaron para no aprobar la nuestra. Hoy ya está aprobada y los gimnasios, con protocolo estricto, ya pueden trabajar.

- ¿Qué evaluación hizo del costo y beneficio al momento de tomar esta iniciativa?

- Nosotros tratamos de buscar el equilibrio entre la salud y lo económico, es lo que venimos haciendo en Lincoln desde hace tiempo, cuidando la salud. El juez (federal Héctor) Plou no nos permite pedir el permiso local, nosotros hicimos la apelación y seguimos controlando los accesos a Lincoln. Por otro lado, nos basamos en el derecho al trabajo que también está en la Constitución Nacional, y que en Lincoln no hubo Covid, no quiere decir que no vaya a haber, pero si lo tenemos controlado epidemiológicamente podemos hacer distintas actividades, empezar a convivir con el virus y, principalmente, el compromiso de cada uno de nosotros como ciudadanos es fundamental.

- ¿Habló de esta iniciativa con otros intendentes de la Región? ¿Cree que buscarán replicar la medida?

- Hay una ordenanza en Carlos Casares, en Rivadavia, hoy (por ayer) me llamó Vicente Gatica y le mandé la ordenanza, ayer hubo un Zoom con intendentes –yo no pude estar- y se iba a hablar del tema de gimnasios y otras actividades que la están pasando mal económicamente y necesitan reanudar su actividad, no solo por lo económico sino por la salud, mucha gente va al gimnasio por cuestiones de salud. Así que hay intendentes que van a empezar a enviar esta ordenanza al Concejo Deliberante para que haya representatividad de otro poder para acompañar. En este caso, algo que podría estar “prohibido” por una resolución ministerial, el decreto nacional deja la posibilidad de la reapertura de centros y gimnasios, pero con la resolución la Provincia lo prohíbe. Pero es discutible.

Vamos a inyectar dinero a los empleados municipales en tarjetas de crédito que puedan utilizar en la compra de productos locales.

Estamos haciendo un esfuerzo entre todos, nos estamos cuidando entre todos, tratamos de concientizar y a saber convivir con esta pandemia, no podemos vivir en cuarentena toda la vida porque no sabemos cuándo va a aparecer la vacuna. Sí le pedimos a la gente que respete el protocolo personal de distanciamiento, lavado de manos, alcohol en gel, barbijo. Si nos cuidamos, vamos a salir bien de esto.

- ¿Se van a reforzar los controles para garantizar que se cumplan los protocolos?

- Sí, hay protocolos muy estrictos y nosotros, a través de Inspección General, estamos encima no solo de los gimnasios sino de distintas actividades, muchas veces con la Policía e inspectores de tránsito. Con salud, estamos concientizando porque muchas veces que, por estar en Fase cinco, estamos libres y se relajan. Eso es lo peor que podemos hacer: relajarnos. Si nos relajamos, estamos complicados, porque esto todavía no pasó, estamos en el pico a nivel país de este virus. Después de tantos días de cuarentena, la sociedad ha cambiado algunos hábitos y hemos aprendido cuestiones que tenemos que utilizar para que no haya un contagio masivo de Covid, eso es lo grave. Covid podemos tener, pero con una línea plana para poder atenderlo desde el sistema de salud. Ahora, si se genera un contagio masivo, colapsa el sistema.

- ¿Qué balance hace de la Fase 5 y la reactivación de distintos sectores?

- Esta ordenanza alcanza a nuevos sectores que no estaban en actividad, los restaurantes y bares van reactivando de a poquito porque la gente tiene miedo, pero están vendiendo muy bien por delivery. La economía en Lincoln ha repuntado medianamente. Nosotros tenemos un programa de reactivación de la economía que va a salir el mes que viene, vamos a inyectar dinero a los empleados municipales en tarjetas de crédito que puedan utilizar en la compra de productos locales. Eso va a dar para largo y vamos a estar complicados a nivel país.

- ¿Consensuaron esta ordenanza con alguna autoridad provincial?

- Continuamente los intendentes pedimos distintas autorizaciones, de muchas hemos tenido respuesta, de la de los gimnasios no, pero estamos convencidos de que conocemos mucho el territorio y sabemos cuidar a nuestra gente. Tanto el Gobernador como el Presidente tienen que poner su energía en el AMBA, ahí sí que está complicado y se ha comprobado que son los sectores más vulnerables. Hemos manifestado que, si tienen que invertir en esos distritos, bienvenido sea porque es salud.