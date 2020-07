"Serenal intenta politizar el tema de los permisos de circulación municipal"

Durante la sesión ordinaria del lunes, el Concejo Deliberante de Lincoln trató el proyecto sobre el planteo de nulidad que el ejecutivo local presentó a raíz del fallo de la Justicia de Junín que ordenó a la comuna no solicitar permisos municipales de circulación. Dicho fallo judicial no impide que el Municipio realice controles sanitarios aunque deba solicitar solamente la habilitación de circulación nacional. Desde el Frente de Todos de Lincoln señalaron que "una vez más, el intendente Serenal y sus concejales politizaron la cuestión en el recinto del Concejo Deliberante y expusieron cuáles son sus verdaderas intenciones".

El proyecto de resolución que había enviado el Ejecutivo se aprobó por mayoría. El bloque de concejales por el Frente de Todos votó por la abstención. En primer término, los ediles sostuvieron que el legislativo local no puede interceder en la decisión de otro poder del Estado, en este caso el poder judicial de Junín. La concejala Patricia Gatti brindó detalles en ese sentido: “Consideramos que no es serio opinar desde el Concejo Deliberante sobre un expediente judicial del que no somos parte y en el cual no intervenimos. La Municipalidad de Lincoln tiene una secretaría Legal y Técnica. Esa dependencia es la que debe estudiar el fallo de la justicia de Junín y hacer las presentaciones que considere correspondientes. Siempre hablamos de la división de poderes y la importancia de respetarla. Este es el momento para respetar esa división”.

El segundo argumento por el cual el Frente de todos decidió abstenerse fue el tratamiento político que el interbloque Juntos por el Cambio le dio al asunto. En ese contexto, el concejal Baccello sostuvo: “No se trata de saber de qué lado estamos, porque claramente estamos del lado de los vecinos. El planteo de los concejales oficialistas fue que para estar del lado de los vecinos debíamos votar el proyecto a favor y acompañar al intendente Serenal. En ese momento quedó al descubierto la lógica que emplean para forzar a los demás bloques para que voten a medida de sus propias necesidades. Esta forma de debatir no se lo merecen ni la política ni los ciudadanos. Tenemos que generar herramientas que permitan el disenso, pero con la mirada puesta siempre en el bienestar de la comunidad, por encima de los beneficios personales. Nadie puede arrogarse la representación exclusiva de los vecinos de Lincoln”.