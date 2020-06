Lincoln ingresó a la fase 5

Desde la Municipalidad de Lincoln informaron que, hasta el 28 de junio, el Distrito estará en la fase cinco de “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. En esta nueva etapa se habilitan locales gastronómicos (bares, cafeterías, restó, pizzerías, restaurantes), actividades culturales (transmisión remota y grabación de shows), actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades sociales con distanciamiento físico de hasta diez personas.

En tanto, continúa prohibida la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a diez personas, no se podrán hacer dportes donde participen más de diez personas o que no permita mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre los participantes; tampoco abrirán teatros, clubes, centros culturales y no funcionará el Servicio público de Transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. No se podrán realizar actividades vinculadas al turismo.