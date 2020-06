La mitad de los concejales desaprobó la rendición de cuentas 2019

En la sesión extraordinaria del pasado viernes, el Poder Legislativo local trató la ejecución de gasto que había sido presentada por el Ejecutivo. Tras un extenso debate, 9 de los 18 concejales desaprobaron el proyecto.

Con los 7 votos del bloque por el Frente de Todos y los 2 de Cambiemos-Pro, sumaron 9 las desaprobaciones. Al oficialismo no le alcanzaba con sus 8 votos afirmativos. La definición estuvo en manos de la concejal María Eugenia Bozzone, titular del unibloque Diálogo y Consenso. Su voto por la aprobación selló un empate en 9. De ese modo abrió el camino para que Patricia Galinelli, presidenta del Concejo Deliberante, dirimiera el pleito en favor del Ejecutivo.

Durante el debate, el concejal Bernardo Baccello expuso el punto de vista del Bloque por el Frente de Todos: “En enero de 2019 votamos un presupuesto de 1.037 millones de pesos, pero el Municipio terminó gastando 1.361 millones; no obstante, al interiorizarnos en el detalle de la rendición de cuentas, observamos cómo se subejecutaron partidas sensibles. No entendemos por qué el intendente no hizo el esfuerzo para gastar el 100% del monto total. Ésta es la misma crítica que hicimos en ejercicios anteriores con la subejecución del fondo educativo. Ahora vuelve a pasar con otras partidas como por ejemplo las soluciones habitacionales.”, aseguró Baccello.

Por otra parte, el edil manifestó: “Los concejales del oficialismo expresaron que le dan mayor importancia al Presupuesto que a la Rendición de Cuentas. Coincidimos con ellos. La pregunta que nos hacemos entonces es por qué cuando recibimos la rendición de cuentas encontramos tantas modificaciones a la ordenanza original de Presupuesto que había sido impulsada por el propio departamento ejecutivo y aprobada por el concejo deliberante”.

"La partida aprobada para la construcción de nichos en el cementerio municipal había sido de 580.000 pesos. Sin embargo, al observar la rendición de cuentas advertimos que 569.000 pesos fueron transferidos a otra área. Ese monto se usó para otra cosa. Por lo tanto quedaron 11.000 pesos para construir los nichos para todo el 2019. Creemos que con ese dinero no hacemos ni uno”.

“Para cooperativismo, lugar desde donde se podrían haber generado empleos o ayudado a las cooperativas en un proceso tan complicado como el que se vivió en el 2019, observamos que el municipio de Lincoln tenía 4.500.000 pesos aprobados por el Concejo, pero solo ejecutó 8.500 pesos”.

Al momento de hablar sobre los números del carnaval, Baccello argumentó: “La presidenta del concejo deliberante, Patricia Galinelli, manifestó que los concejales ‘hacemos un análisis técnico, uno legal y otro político a la hora de tratar la Rendición de cuentas’. Desde el aspecto técnico no hacemos ningún tipo de mención. Sin embargo, desde los puntos de vista legal y político seguiremos indagando sobre cuestiones relacionadas a la edición 2019 del carnaval de Lincoln”.

Además, el concejal remarcó: “Cabe recordar que una asociación civil compuesta por funcionarios del gabinete del intendente Serenal, la cual recibe subsidios por parte del Municipio, organizó una rifa que no quedó para nada transparentada. Se sorteó una vez, dos o tres veces. La pregunta es: ¿se puede estar de los dos lados del mostrador?”

Finalmente, Bernardo Baccello argumentó: “La rendición de cuentas es clara en ese sentido. La Municipalidad de Lincoln transfirió 30 millones de pesos en concepto de subsidios a la Asociación Civil Carnaval Artesanal Linqueño. Esta situación se viene repitiendo desde el año 2016”.