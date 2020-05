Desmienten que haya un caso confirmado de dengue en Martínez de Hoz

En las últimas horas, circularon noticias respecto de un presunto caso confirmado de dengue en la localidad de Martínez de Hoz, en el partido de Lincoln. Ante esta circunstancia, la Municipalidad emitió un comunicado. "Ante las versiones que refieren a un supuesto caso confirmado de Dengue en la localidad de Martínez de Hoz, y donde se afirma la existencia de un caso positivo con el aparente aval de un laboratorio privado, desde la Secretaría de Salud se informa que ese mismo caso fue ingresado en protocolo en dos oportunidades, resultando negativo en ambas ocasiones. Por lo tanto, la comunidad debe saber que esas versiones son falsas", indicaron.

"Cabe mencionar que el protocolo que se aplica ante posibles casos sospechosos de Dengue es el estipulado por el Ministerio de Salud y se autoriza siguiendo estrictos pasos que son los mismos para todo la Región Sanitaria III, en lo que hace al Distrito de Lincoln. De esto mismo, resulta que las muestras del paciente en cuestión fueron analizadas en dos oportunidades ante sintomatología sospechosa de Dengue. Sin embargo, ambos análisis -con fechas 28 de abril y 5 de mayo de 2020- arrojaron resultado negativo, no compatible con Dengue según queda a la vista en dicha constancia que está ingresada en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Por consiguiente, ante ambos resultados negativos el caso fue descartado, de acuerdo a las pruebas serológicas del virus del dengue", indicaron.

Por otro lado, aclararon que "no existe al momento otra forma de confirmar un caso positivo de Dengue que no sea por otras medios que los estipulados por el Ministerio, los cuales deben cursarse de acuerdo a protocolo epidemiológico tanto en el sistema de Salud Pública como en el ámbito privado de la Salud" y agregaron que "desde la Secretaría de Salud se llama a la reflexión a los profesionales que habrían asesorado al particular en este caso; y se alerta a la población que los casos positivos de dengue, al igual que se hace ante la pandemia del COVID-19, se administran por institucionales oficiales y se comunican de igual manera a través de fuentes oficiales".