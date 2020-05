"Hay comercios cerrados en la zona céntrica de Lincoln"

La titular de la Cámara de Comercio de Lincoln, Carolina Rojo, detalló a Democracia las acciones que llevaron adelante para atravesar la difícil situación del comercio por la pandemia de coronavirus Covid-19.

“Las primeras acciones que tomamos desde la Cámara fueron enviar notas al Ejecutivo y al Concejo Deliberante para solicitar la eximición de la tasa de Seguridad e Higiene, que tanto afecta a los comerciantes de Lincoln. Le enviamos notas a EDEN y Camuzzi para que suspendan los cortes”, dijo Rojo y agregó que “Lincoln fue uno de los primeros distritos en flexibilizar actividades y ahora pueden trabajar de 8 a 17”.

“Están bien los créditos que se anunciaron pero pasa tiempo hasta que se implementa y depende de la situación de cada comerciante, si tienen la carpeta al día o no, y cada banco tiene sus requisitos particulares, ese es el gran problema, se hace muy engorroso y muchos comerciantes quedan afuera, no es tan accesible, pero no deja de ser una ayuda”, dijo Rojo. Agregó que “hay comercios ya cerrados en la zona céntrica, ya se vieron tres locales desocupados.nosotros lanzamos una carta abierta a los propietarios invitándolos al diálogo, para flexibilizar un poco, dar meses de gracia, prórrogas, cuotas, pensar posibilidades entre todos. Nosotros queremos colaborar con propietarios e inquilinos. La gente necesita trabajar, hay rubros que por más que estén abiertos, no van a volver a vender lo que vendían antes”.