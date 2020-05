Berni en Lincoln: "Me voy tranquilo, están muy bien preparados"

El intendente de Lincoln, Salvador Serenal, recibió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y a parte de su equipo de trabajo. Juntos analizaron las decisiones tomadas en el ámbito local en el marco de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

Durante el encuentro, el jefe comunal le expuso al funcionario provincial todo el trabajo desplegado en el sistema sanitario del partido para atender la contingencia del Covid-19; como así, también, las medidas de seguridad aplicadas, de manera conjunta con la colaboración de las distintas fuerzas vivas, para llevar adelante el operativo cerrojo a lo largo y a lo ancho del Distrito con el objetivo de disminuir el riesgo de ingreso del virus.

Serenal subrayó la posibilidad de conversar en territorio con el ministro de Seguridad y afirmó que “pusimos en su conocimiento gran parte de las acciones que tomamos en el marco de la emergencia sanitaria y las últimas medidas implementadas para darle un respiro a la economía local y lograr la reanudación de muchas actividades que estaban suspendidas”.

Por su parte, Berni resaltó el trabajo realizado por el Ejecutivo local tanto en materia de Salud, como en Seguridad y en la asistencia a los sectores más vulnerables. “Nos vamos con la tranquilidad de saber que acá, en Lincoln, están muy bien preparados y que han tomado todos los recaudos: materialmente tienen los implementos y humanamente tienen los profesionales para atender, tanto en el área de salud, como en el área de asistencia y seguridad”, remarcó el ministro de Seguridad de Axel Kicillof.

En ese sentido, el funcionario provincial afirmó que “Lincoln es una ciudad muy especial porque no ha sufrido la incertidumbre y la angustia de tener pacientes de coronavirus positivos. Eso habla no solamente de que no hay circulación viral, sino de que hubo una gran responsabilidad por parte de las autoridades municipales y por parte de la propia población que ha sabido llevar adelante la cuarentena y todas las medidas de acción complementaria".

A su vez, el ex ministro de Seguridad de la Nación reconoció la importancia de comenzar a habilitar los rubros económicos para paliar los efectos de la crisis provocada por esta pandemia: “Hay que concienciarse que no es salud o economía: son las dos cosas. Por suerte aquí han podido ir abriendo de a poquito la economía, entonces es muy importante, en la medida que se van abriendo las diferentes actividades, ir profundizando las medidas de protección individual.”

Berni arribó a Lincoln junto al jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Mario Braudy, y el director provincial de Seguridad, Marcelo Montero, y fue recibido por el intendente Serenal, el jefe de gabinete municipal, Ramón Parera; la secretaria de Gobierno, Susana De la Torre; el secretario de Salud, Sergio Lorenzo; la secretaria de Acción Social, Valeria Menna; y el subsecretario de Prevención Ciudadana, Oscar Carrizo.