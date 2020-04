David Rivas fue seleccionado para ingresar a la English National Ballet School

En las ultimas, se conoció la noticia de que el joven bailarín linqueño David Rivas Rillo fue seleccionado para ingresar a la English National Ballet School. Si bien no pudo audicionar en forma presencial debido a la pandemia de Coronavirus Covid 19, envió videos y logró ser aceptado en la prestigiosa academia de Londres.

Meses atrás, David había conseguido el cupo para una audición presencial en la academia inglesa y, a partir de ese momento, comenzaron a recaudar fondos para poder viajar. Se organizaron eventos y donaciones para que el joven pudiera cumplir su sueño. No obstante, pese a que Reino Unido no adoptó medidas sanitarias por el coronavirus Covid 19 y la audiencia no se suspendía, la aerolínea canceló el vuelo y David no podría viajar.

Finalmente, el joven pudo audicionar a distancia, envió videos y fue seleccionado para ingresar a la English National Ballet School. David viajaría en el mes de septiembre y comenzaría a cursar la carrera de tres años.