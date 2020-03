Aclaran versiones sobre presunto caso de Coronavirus en Lincoln

El secretario de Salud de la Municipalidad de Lincoln, Dr. Sergio Lorenzo, expuso ante los medios los diferentes pasos que se deben seguir para la aplicación efectiva del protocolo establecido por el Ministerio de Salud de la Nación ante los posibles casos sospechosos de influenza COVID-19 o Coronavirus.

Entre las novedades anunciadas, se precisó que se abrió un registro activo para que los vecinos que provengan del exterior informen su ingreso al país a través de la línea gratuita 147 y, dentro de las 24 horas posteriores, el Equipo de Salud esté en condiciones de determinar si corresponde o no, incorporar esos casos dentro del protocolo de protección y asignarle la cuarentena de 14 días.

Con el fin de llevar tranquilidad a la comunidad y contribuir a que se tomen los recaudos correspondientes ante el avance de esta epidemia mundial, Lorenzo manifestó: “Estamos trabajando en línea con el Ministerio de Salud de Provincia y el Ministerio de Salud de la Nación, a través de nuestro referente en la Región Sanitaria III que posee su sede en Junín”.

A su vez el Dr. Sergio Lorenzo precisó que “actualmente, no hay caso registrado ni sospechoso en Lincoln, pero somos conscientes que en Argentina ya hay casos exportados y que es muy probable que a nivel nacional se den casos autóctonos”.

Además, detalló que al momento en nuestra localidad no hubo activación de protocolo porque los casos que se surgieron no reunían las condiciones para estar dentro del mismo y aclaró: “Para que se active, el paciente debe presentar temperatura superior a los 38°, acompañado de otros síntomas como tos seca, malestar de garganta, decaimiento general, dolor muscular intenso, desgano y, además, debe haber provenido del extranjero de alguno de los países que la Organización Mundial de la Salud determina de alta circulación del virus, como al momento son: China, Japón, Corea del Sur, Irán, España, Italia, Alemania y Francia”. Por último, remarcó que si presentasen algunos de esos síntomas “pero el paciente no proviene de alguno de estos ocho países, al día de hoy, no se activa el protocolo”.

“Entran dentro del protocolo solo los pacientes que reúnen las condiciones mencionadas anteriormente.Si pretendiéramos ingresar un paciente que no reúne las condiciones fijadas por el Ministerio de Salud, a nivel regional, no se le dará curso al análisis de las muestras”, subrayó el Dr. Lorenzo. Durante la rueda de prensa, desde la Secretaría de Salud se extendió el presente documento donde se detallan las pautas a seguir y cómo se debe proceder ante los posibles casos que se puedan dar en el distrito de Lincoln.