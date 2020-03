La oposición cuestionó a Serenal: "fue un discurso vacío"

El bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln analizó las palabras del intendente Salvador Serenal, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, e indicaron que el jefe comunal "realizó un reiterativo balance de gestión y omitió hablar en detalle de áreas como Producción, Cultura, Deportes y Desarrollo Social".

"Ante la presencia de todos los concejales, autoridades municipales, policiales y judiciales, y de gran cantidad de público, Serenal volvió a prometer la construcción de 'la casa de la democracia', lugar donde funcionará 'un espacio de jerarquía y prestigio para el poder legislativo'. No obstante, la supuesta jerarquización del concejo deliberante no se vio reflejada durante el período legislativo 2019, ya que el jefe comunal no asistió a ninguno de los llamados del Cuerpo para dar explicaciones por los despidos arbitrarios, la persecución política a empleados municipales o en el caso del escándalo de la rifa del Carnaval. Tampoco se hizo presente en la asamblea preparatoria en la que asumieron los nuevos concejales, el 10 de diciembre de 2019", apuntaron desde el bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln.

Por otro lado, señalaron que "se dirigió a la comunidad por medio de un discurso vacío, lleno de errores de dicción y a veces inaudible, cargado de enunciados generales sobre supuestos logros de gestión pero con importantes omisiones: no habló en detalle sobre cuáles serán las políticas públicas que implementarán las diferentes secretarías municipales ni utilizó su alocución para dar a conocer a la comunidad el rumbo que tomará la Comuna durante el resto de su gestión; en los casos de algunas áreas, el silencio fue abrumador: Producción, Cultura, Deportes y Desarrollo Social no estuvieron presentes dentro del discurso más que por algunas pocas palabras. En Educación solo se refirió al transporte público y de manera general al Fondo Educativo, en un contexto en el que se multiplican los reclamos por el estado edilicio de algunas instituciones educativas del distrito. Con respecto a un tema central como lo es el de las viviendas, Serenal solamente enumeró los programas municipales que se encuentran en ejecución, aunque nada dijo sobre que el presupuesto planificado para el año 2020 es el mismo que había estado previsto para el 2019, con la diferencia de que hubo un 50 % de inflación anual".

En el marco del análisis, señalaron que "con respecto a la flamante subsecretaría de Turismo, el intendente manifestó que sus objetivos serán “promover el turismo con el crecimiento de la hotelería y gastronomía; fortalecer el sector de comercios que generan gran cantidad de empleos”. Nada más que frases de ocasión; Con respecto al área de Salud, Serenal destacó la implementación del SAME, un programa completamente ajeno a su gestión. También señaló que Lincoln tiene en la actualidad 'el mejor Hospital público de la región', un argumento sin sustento y de difícil comprobación".

En el cierre del discurso, el intendente adelantó que para “colocar a Lincoln muy grande en el mapa de la Argentina”, la comunidad deberá seguir por el camino del “sacrificio, el amor y la vocación de servicio”. Los concejales del bloque por el Frente de Todos consideran que "la diagramación y ejecución de políticas públicas deben ser el reflejo de una gestión activa, presente y atenta a las demandas de la Comunidad. Conceptos abstractos como el amor, los valores o la vocación de servicio resultan vacíos cuando no están acompañados de la acciones concretas que permitan mejorar la calidad de vida de los vecinos del distrito".