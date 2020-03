Salvador Serenal: “El radicalismo tiene que tener su candidato propio”

En el marco del encuentro con intendentes de la región, que tuvo lugar en la Unnoba, Salvador Serenal, jefe comunal de Lincoln, visitó los estudios de TeleJunín y realizó un balance de la última edición del Carnavalincoln que culminó el martes, se refirió a la relación de su municipio con las autoridades provinciales y al radicalismo en este nuevo panorama político del país.

El Carnaval, motor regional

“Más allá de que es un año especial donde hubo una transición de gobierno a nivel nacional y provincial, un momento de crisis económica y financiera de la Argentina, la verdad que no lo vimos reflejado en nuestro carnaval, donde el balance es muy positivo”, aseguró Serenal.

El intendente de Lincoln destacó la visita de turistas de todo el país que llegaron a disfrutar del Carnaval.

“Todas las noches han sido muy brillantes no solo en el recorrido del carnaval sino en los visitantes y hubo una noche especial que es la del lunes, que vino Ulises Bueno y realmente colmó las expectativas y reventó Lincoln”, celebró y aseguró que ya se encuentran trabajando en el próximo.

“Es así. Es una fábrica sin chimenea donde durante todo el año se trabaja desde el gobierno y desde aquellas personas y familias que hacen al carnaval: las cartapestas, que son las carrozas; las atracciones mecánicas y los autos locos; las comparsas, que a partir del año pasado empezaron a competir y del año pasado a este han crecido enormemente con mucha inversión en plumas y en ropas; los carros musicales también han crecido un montón. Una cantidad de gente, alrededor de 3000 o 3500 personas que para la época de los dos meses de Carnavales trabajan directamente en el carnaval”.

Consultado por el financiamiento de un festejo de tamaña envergadura aseguró que, “es enorme”.

“Nosotros entendemos que nuestro carnaval, ya deja de ser una cuestión de los linqueños y tiene que ser una cuestión de estado porque excede nuestra frontera, ya es el carnaval provincial y nacional y el estado tiene que estar presente como lo hizo en gran parte de su trayectoria”, indicó. Aseguró que se debe invertir “porque no solo desarrolla lo cultural sino también lo turístico. Nosotros queremos posicionar a Lincoln como un polo turístico y realmente para eso hay que invertir y el privado también tiene que sentir que vamos en ese camino”.

Si bien gran parte del financiamiento se da con fondos municipales, destacó que “también se está instalando poder conseguir auspicios muy importantes que van provocando el autofinanciamiento del carnaval. Creo que con el tiempo en algún momento se va a lograr buscar un equilibrio donde va a haber mucho dinero que venga de ese sector. Hoy gran parte del presupuesto que ronda los 50 o 60 millones de pesos es del municipio porque nosotros lo tomamos como una cuestión de estado, creamos la agencia del carnaval y se administra todo dentro del Rafam, de lo que es la administración municipal”.

Además, destacó que el Carnaval favorece al noroeste de la provincia de Buenos Aires y a ciudades como Junín, Pinto, Vedia, Viamonte.

Relación con la Provincia

Serenal destacó que mantienen buena relación con la gobernación y pone un voto de confianza.

“Tenemos un foro de intendentes radicales donde arrancamos con una muy buena relación. En lo personal he estado con casi todos los ministros de provincia y alguno de nación donde he llevado todos los proyectos que tenemos para nuestro distrito. La atención fue muy buena, estamos esperando que del otro lado haya respuestas”, indicó.

“Yo creo que hay que darle un tiempo y poner un voto de confianza para que eso suceda y si no sucede tendremos que tener nuestra postura pero lo que se decidió en el foro es mantener este equilibrio hasta tanto podamos percibir la respuesta del gobierno provincial o nacional”.

Consultados sobre los dichos reiterativos de que la Provincia es “tierra arrasada”, Serenal reclamó trabajar en conjunto.

“Creo que a María Eugenia (Vidal) le tocó esta situación financiera negativa del país entero. No obstante eso tengo que resaltar que los 135 municipios hemos recibido dinero para hacer muchísimas obras que nunca se imaginaban llevar adelante, como agua potable, pavimento, cloacas en el conurbano. En nuestro distrito hemos llegado a barrios que era impensado”, aseguró.

“Sí pasó lo económico, lo del bolsillo. La gente quizás votó con el bolsillo y no vio esas obras pero creo que hay que reconocer algunos errores que hemos cometido desde Cambiemos y ojalá que en este nuevo período podamos trabajar oficialismo y oposición, a nivel nacional y provincial más que nada para implementar aquellas políticas de estado y debatirlas y que perduren en el tiempo. Dejar de lado las mezquindades”.

El radicalismo

Sobre una posible mayor participación del radicalismo en la fuerza de Juntos por el Cambio, Serenal fue tajante: “Los espacios en la política se ocupan y depende de nosotros, del radicalismo”.

Remarcó además que “el radicalismo es un partido centenario que tiene territorio y hoy territorio y poder, en muchos intendentes en todo el país que son radicales y gobernadores que son radicales y con una matriz, levantando la bandera de la honestidad, de la ética, el compromiso, el trabajo, y no tengo dudas que de aquí al año que viene o al 2023 tiene que tener su candidato propio”.