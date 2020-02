Así se vivirá el último fin de semana de carnaval en Lincoln

Lincoln se prepara para celebrar el tercer y último fin de semana de carnaval y dieron a conocer cuáles serán las comparsas, batucadas, atracciones mecánicas, grupos de autos, números de lenguaje corporal y carros musicales que desfilaran por el recorrido “Prof. Enrique A. Urcola junto a a más de un centenar de motivos de cartapesta conformando un asombroso espectáculo visual de color, música y movimientos que a cada paso cautiva las miradas de propios y extraños.

Los motivos que estarán el sábado 22 son: Shembé (B) / Misterbanda (B) / Escorpio (B) / Batuke (B) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / La Fusión (C) / Caú Caú (C) / La Troupe de los autos locos (GA) / La Mecánica Loca (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / La leyenda del hada y el mago (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Acuario Tropical sobre el galeón español (CM).

Leer más: Se viene el último fin de semana de carnaval en Lincoln

Domingo 23: Bastoneras / Masturbanda (B) / Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / Batuke (B) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / La Fusión (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / Los autos maniáticos (GA) / La mecánica Loca (GA) / agrupación Unos Locos Sueltos (LC) / Circus (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me rio de Janeiro Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM) / Acuario Tropical sobre el galeón español (CM) / Zumba con Andrés Bayón (LC).

Lunes 24: Masturbanda (B) / Escorpio (B) / Samba Lincoln (B) / Shembé (B) / Caú Caú (C) / Chimichurri (C) / Unidos Do Samba (C) / Samba Samba (C) / La Troupe de los autos locos (GA) / Los Autos Maniáticos (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Agrupación Unos Locos Sueltos (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / Circus (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Me rio de Janeiro Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM) / Casino Show (CM). Fenix y Tamandaré (comparsas invitadas).

Referencias: (B) Batucadas / (C) Comparsas / (GA) Grupo de autos / (LC) Lenguaje corporal / (CM) Carros musicales