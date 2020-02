Jorge Fernández: “Tengo que ordenar mi vida, estar preso te cambia todo”

Tras dos años detenido, el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, fue excarcelado y esperará el juicio oral en libertad. En los últimos días expresó que "desde el minuto uno me puse a derecho”.

Fernández visitó el estudio de La Posta Radio (FM 88.5) y, en el marco de la entrevista, aseguró que "no hay que mezclar arbitrariedad con presos políticos, porque preso político es aquella persona que es denunciada por un tercero y, por algún motivo, a través de la denuncia, termina en prisión. La arbitrariedad sería algo que se da por un error. Lo nuestro arrancó en noviembre del 2015, cuando el bloque del GEN de la provincia de Buenos Aires hizo una denuncia contra los fiscales que, supuestamente, habían investigado mal la denuncia que me habían hecho en el 2006, la cual se había cerrado en el 2008, se había investigado hasta el 2011 y se había cerrado como cosa juzgada en el 2012. De hecho se pidió, después de seis años, la reapertura de la causa para ver si me pueden encontrar algo por ‘Enriquecimiento ilícito’, algo por lo que todavía no me han imputado”.

Por otro lado, el ex jefe comunal local explicó: “La figura que permitió nuestra detención fue la de ‘Asociación ilícita’. Nunca se dijo cuánto era el dolo que se le había generado a la Municipalidad. Nosotros tenemos una observación por parte del Tribunal de Cuentas en treinta y seis órdenes de pago de un total de casi 19.000 órdenes ejecutadas en el 2011. Esa observación se convierte en un cargo y, si no presentás las pruebas correspondientes, en una multa a pagar. En caso de no cumplir, hay un montón de pasos judiciales que se siguen, pero nunca llega a convertirse en una cuestión penal”. Y agregó que "lo que hicieron con nosotros fue tomar un expediente administrativo que estaba en el Tribunal de Cuentas y lo convirtieron en una cuestión penal, a partir de lo cual decidieron que había una asociación ilícita y nos metieron presos. El importe total de las treinta y seis órdenes de pago por el cual se confeccionó el expediente especial es $820.000”.

“Desde el minuto uno me puse a derecho, llamé al fiscal y me puse a su disposición para lo que considerara necesario. Por eso me llamaron la atención lo ilógico de la detención y cómo me llevaron de mi casa. Evidentemente no se hicieron los pasos administrativos correspondientes. Soy el único intendente preso de toda la provincia de Buenos Aires y el primero en la historia por una cuestión administrativa del Tribunal de Cuentas”, dijo Fernández y señaló que "ahora, una de las cosas que tengo que hacer es ordenar mi vida, porque, cuando te llevan preso, te sacan todo; cambia todo… Seguiré luchando y trabajando por los que más lo necesitan. Desde el Consejo del Partido Justicialista vamos a trabajar para ayudar al pueblo en distintos aspectos”.

Foto: La Posta del Noroeste.