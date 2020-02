Indignación por maltrato animal en un pueblo de Lincoln

Una vecina de la localidad de El Triunfo, partido de Lincoln, utilizó las redes sociales para manifestar su indignación por un caso de maltrato animal. Según relató, una perra fue atropellada por un vehículo y quedó al costado del camino, malherida.

La joven encontró al animal y reflexionó: "no soy sólo yo la que tiene que hacerse responsable de esta perrita, somos todos. Somos todos porque no promovemos la educación con respecto al ciudado y respeto animal, porque hemos sido testigo de quien tira un perro a la calle, ya no haciéndose más cargo. Porque cansados de ver cachorros en el basurero, lo normalizamos".

Por otro lado, la joven escribió: "propongo pensar dos veces antes de seguir ignorando estas situaciones. Propongo poner de moda la castración, que es gratis. Propongo que si por alguna razón no querés más la tenencia de tu mascota, la des en adopción antes de tirarla por ahí y dejarle el destino cantado.

Gracias al veterinario Raúl Araujo por su disposición y ayuda."