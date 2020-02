Fernández libre: el comunicado del bloque de concejales por el Frente de todos de Lincoln

Desde el bloque de concejales por el Frente de todos de Lincoln manifestaron el beneplácito por la liberación del exintendente Jorge Fernández y comunicaron una posturasobre el proceso que llevó al presidente del Consejo del Partido Justicialista de Lincoln a pasar más de dos años privado de su libertad.

"Desde el inicio de las investigaciones que lo tienen como imputado, Jorge Fernández se mantuvo siempre a derecho y a disposición de la Justicia. En ningún momento su accionar representó riesgo alguno de fuga ni generó indicios que pudieran señalar entorpecimiento de los procesos judiciales. Prueba de ello es la simple caución juratoria por medio de la cual la jueza Marisa Muñoz Saggese determinó la libertad de nuestro compañero", apuntaron.