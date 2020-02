La justicia excarceló al exintendente Jorge Fernández

La justicia liberó al exintendente de Lincoln Jorge Fernández (Frente de Todos), que había sido investigado por múltiples causas de corrupción. En los últimos meses mantenía prisión domiciliaria. Logró su excarcelación luego de haber sido beneficiado en el último tramo de su juicio con un arresto domiciliario.

Las causas abiertas en su contra habían sido impulsadas por su sucesor, Salvador Serenal (Juntos por el Cambio), sobre la base de un expediente que ya había sido desestimado por la Justicia.

La medida para otorgarle la prisión preventiva había sido dispuestas por los jueces Carlos Portiglia y Andrés Ortiz. Se había revocado así la decisión de Marisa Muñoz Saggese, la jueza que había dictado la prisión preventiva de Fernández en marzo de 2018.

Así, el exintendente gozó del beneficio desde el 29 de septiembre de 2018 y era controlado por una pulsera electrónica del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Los delitos que se le adjudican son por presunta defraudación a la administración pública, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Vale recordar que cuando fue detenido Fernández, la jueza Muñoz Saggese también ordenó la detención de otros tres exfuncionarios que también están detenidos: Walter Fernández, excontador general del municipio; Mario Ruiz, exsecretario de Gobierno y Marcelo Torto, extesorero de la comuna.

Apoyo y “beneplácito”

Desde el bloque de concejales por el Frente de Todos de Lincoln manifestaron su “beneplácito por la liberación del compañero Jorge Fernández” y afirmaron que, “desde el inicio de las investigaciones que lo tienen como imputado, Jorge Fernández se mantuvo siempre a derecho y a disposición de la Justicia. En ningún momento su accionar representó riesgo alguno de fuga ni generó indicios que pudieran señalar entorpecimiento de los procesos judiciales. Prueba de ello es la simple caución juratoria por medio de la cual la jueza Marisa Muñoz Saggese determinó la libertad de nuestro compañero”.

“Consideramos que las medidas ordenadas en contra de Fernández exponen las conductas de un vasto sector del Poder Judicial argentino durante los gobiernos de Macri y Vidal, los cuales se caracterizaron por la restricción de derechos y la comisión de faltas gravísimas contra el debido proceso. Es por ello que señalamos que los daños ocasionados contra quien fue intendente de Lincoln durante doce años no podrán subsanarse fácilmente. No podemos permitirnos como sociedad que el escarnio público sea el sucedáneo de los juicios justos. No habrá justicia mientras no haya respeto por la ley, por los derechos básicos y por el debido proceso”, cerraron.