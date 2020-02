Preocupa la quita de horas extras a municipales

Ediles del Frente de Todos de Lincoln expresaron su preocupación de la baja en los haberes de los trabajadores municipales percibidos en enero.

Por medio de un decreto firmado el 23 de diciembre del 2019, el Ejecutivo de Lincoln tomó la determinación de reducir al mínimo la cantidad de horas extras que pueden hacer los agentes.

El decreto firmado por Salvador Serenal, intendente, y Ramón Parera, jefe de Gabinete, todavía no está publicado en el portal web de transparencia de la municipalidad de Lincoln. La norma establece un tope de 50 horas simples y 25 horas al 50% por mes por agente, y prohíbe que los empleados cumplan horas extras al 100%. De ese modo, los trabajadores municipales ya no podrán realizar tareas los domingos o feriados y percibir la remuneración completa correspondiente.

El alcance de la medida se reflejó ayer en los recibos de sueldo de los empleados de la comuna, quienes notaron quitas de hasta 3 mil pesos de sus salarios por el recorte de horas extras, según lo denunciado por concejales del Frente de Todos de Lincoln.

Los concejales por el Frente de Todos consideraron esta medida como “una nueva afrenta contra los trabajadores municipales, quienes habían terminado el 2019 de la peor manera, perseguidos y despedidos injustamente”.

“El 2020 no empezó mejor: la gestión de Serenal decidió generar ahorro presupuestario a costa de podar los sueldos de sus empleados”, señalaron y en ese contexto exigieron “la inmediata derogación del decreto N° 4818/19 y la reposición completa de las horas extras”.

Cabe mencionar que en la reunión del Concejo Deliberante en Comisión del pasado 23 de enero, los ediles por el Frente de Todos habían consultado al secretario de Hacienda, Alberto Sala, sobre los motivos del recorte de horas extras y cuál sería el monto total de la quita. “La respuesta fue ambigua e imprecisa. Los números comenzaron a aparecer ayer en los recibos de sueldo de los empleados”, dijeron.

El decreto

De acuerdo a lo expuesto, “el intendente Serenal y su jefe de Gabinete, Ramón Parera, decidieron recortar las horas extras y responsabilizar al gobierno provincial, tanto a la gestión del actual gobernador, Axel Kicillof, como a la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal”, manifestaron desde la oposición.

En los vistos y considerandos, el decreto N°4818/19 manifiesta: “La Emergencia Económica declarada por la Provincia de Buenos Aires y la Ley de Responsabilidad Fiscal a la cual se encuentra adherida la Municipalidad de Lincoln”. El siguiente párrafo del decreto “revela la capacidad de Serenal y Parera de ver el futuro y carga directamente contra Kicillof”, apuntaron los ediles del Frente de Todos, ya que el decreto expresa “el gobierno de la Provincia de Buenos Aires proyecta enviar a los municipios menos recursos para el año 2020, de acuerdo a la Emergencia declarada, impidiendo por lo tanto que estos puedan ampliar sus plantas de personal”. Y finalmente se excusa: “Que esto obliga a restringir las horas extras realizadas por los trabajadores municipales”. Finalmente señalaron: “El proyecto de Presupuesto 2020 que el Ejecutivo había enviado al Concejo Deliberante de Lincoln en diciembre pasado, preveía un total de 1.500 millones de pesos, casi 500 millones más que el presupuesto 2019, por lo cual, los números no cierran”.