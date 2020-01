El Linqueño y Rivadavia: operativo de seguridad por el superclásico

En las últimas horas se dieron a conocer los detalles del operativo de seguridad que se desplegará para el encuentro que disputarán El Linqueño y Rivadavia este domingo 2 de febrero, a partir de las 18, en el marco del Torneo Regional Federal Amateur. Esta vez, se jugará en el estadio “Leonardo Costa”. De la rueda de prensa para ofrecer los detalles participaron el intendente Salvador Serenal; el subsecretario de Prevención Ciudadana, Oscar Carrizo; el Jefe Distrital, comisario Ernesto Rodríguez; el titular de la Comisaría local, Juan Pablo Carrizo; y los presidentes de los clubes El Linqueño y Rivadavia, Ramiro Cañón y Norberto “Peto” Gorostiague.

El jefe comunal agradeció la predisposición de ambas instituciones para trabajar en conjunto en la organización de este trascendental evento deportivo y afirmó que “durante las últimas reuniones se llegó a un acuerdo para que se juegue con público visitante porque el clásico Rivadavia - El Linqueño es una fiesta, no solo para nosotros sino también para la región”.

En ese sentido, Serenal manifestó: “le queremos pedir a la sociedad, a esas familias que van a la cancha, que también nos acompañan y principalmente a los hinchas porque acá somos todos hermanos, somos todos de la misma tierra y después del partido seguramente nos encontramos en cualquier lugar y nada tiene que pasar por cuestiones de rivalidad exacerbada que a veces suelen existir”.

En cuanto al operativo en sí, el Jefe Distrital Ernesto Rodríguez indicó que habrá 110 efectivos afectados, entre Policía, Infantería y Grupo GAD y que la hinchada visitante va a ingresar por la Av. 25 de Mayo, continuando por Acceso García Tuñón y calle Los Ceibos, donde estará el ingreso al estadio, mientras que la parcialidad local lo va a hacer por calle Rawson y Las Casuarinas.

Por otro lado, Rodríguez informó que “no se podrá ingresar al estadio con botellas de vidrio ni de plástico, no se podrán llevar encendedores, ni equipos de mate, ni tampoco ningún elemento que sea contundente”. A su vez, agregó: “Las banderas tienen que ser, por disposición provincial, de un metro por un metro y no podrán tener un bastón o un caño para sostenerla y los instrumentos, ya sean bombos o trompetas, serán requisados al ingresar”.

Por último, el presidente del Club Atlético El Linqueño, Ramiro Cañón, aseguró que habrá 850 entradas disponibles para la parcialidad visitante y se podrán adquirir en la sede del teatro Porta Pía, mientras que las localidades para la parcialidad local se venderán en las boleterías del club. El horario de la venta de las mismas se informará en las próximas horas a través de las redes sociales del club linqueñistas.