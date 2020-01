Matilda Blanco y una jornada que busca cambiar la cara del Carnaval de Lincoln

El Carnaval de Lincoln llega este año con un cambio significativo en su estructura tradicional, que busca promover un rol más protagónico de las participantes mujeres.

Con esa impronta, ya no se elegirá una reina sino que habrá una embajadora cultural del carnaval, con una interacción que reconozca los logros de superación personal, intelectual, el conocimiento cultural, los trabajos y compromisos comunitarios de las participantes. Se busca que la elección sea un espacio de fortalecimiento y empoderamiento de la mujer, promoviendo la participación, el uso de la palabra, el diálogo y el involucramiento en los procesos de toma de decisiones.

El pasado sábado, las 18 postulantes participaron de una primera actividad colectiva junto a Gabriela Vidal y Matilda Blanco, quienes abrieron la primera de las tres jornadas de entrenamiento previstas de cara al 21 de febrero en que se designará a la máxima representante del Carnavalincoln 2020.

La asesora de imagen e influencer, Matilda Blanco, crítica de moda, editora de moda en Revista Luz, colaboradora en La Nación, Oh La La y Harpers Bazaar Latinoamérica, entre otras, también con destacada presencia en televisión dialogó con Democracia sobre el desafío de la propuesta y el cambio cultural que propone el Carnaval.

“Me parece el gran cambio. Es una nueva propuesta, diferente, que nos saca de un lugar antiguo, el de la belleza sin contenido, me parece súper original y me encanta poder trabajar con un equipo de chicas y con esto que es algo diferente, innovador y necesario", aseguró.

“Empoderadas”

La visita de Blanco se gestó para brindar herramientas a las participantes, que como ella misma destacó, se trata de “manejar la actitud, la personalidad, la postura, cómo vamos a encarar la salida a un escenario sin miedos y buscar el equilibro".

Aseguró que su ayuda se basa en “que se sientan seguras y empoderadas con su imagen. Es muy importante encontrar una imagen que nos dé seguridad. Y eso va mucho más allá de una pasarela, es un aprendizaje que se aplica cuando una es médica, abogada o madre", contó.

Blanco agradeció “al intendente Salvador Serenal, que decidió hacer este cambio, que esto no sea un simple reinado, que sea algo con más contenido”.

Sobre la posibilidad de que se replique en otras áreas o incluso escenarios refirió que “siguen existiendo concursos como Miss Universo, por ejemplo, que se transmite por TNT pero tenemos que resaltar que más allá de la belleza cada vez se está aggiornando un poco más. En el caso del Carnaval de Lincoln me parece aún mucho más importante, porque es súper inclusivo, abarcativo y tiene que ver mucho con la familia y con llevar adelante las tradiciones”.